ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2025

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2025 بقسميها العلمي والأدبي، مساء اليوم الثلاثاء، وبلغت نسبة النجاح العامة ‏‏80.25%، ويبحث عدد كبير من الناس عن رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2025، وقد تم نشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية والذي يمكن الدخول إليه عبر هذا الرابط “ اضغط هـــنا ”، وسوف ننشر في السطور التالية خطوات معرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بالاسم ورقم الجلوس

وبعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2025 يجب على الطلاب الراغبين في الحصول على نتيجة ثانوية الأزهر 2025 الدخول أولاً على بوابة الأزهر الإلكترونية ثم إدخال رقم الجلوس والاسم لمعرفة النتيجة وتظهر نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 للطالب ومعها تفاصيل الدرجات.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

وبعد رفع نتيجة الثانوية الأزهرية، يمكن الآن الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية، ومعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بالاسم ورقم الجلوس، وللاطلاع على نتيجة الثانوية الأزهرية اضغط هنـــــــــــا حيث رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 عبر الخطوات التالية :

1- تسجيل الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية.

2- الدخول على قائمة الاختيارات ومن ثم الضغط على نتائج الطلاب.

3- أدخل رقم الجلوس.

4- اختر العام الدراسي 2024-2025.

5- اضغط على كلمة “الاستعلام” وستظهر لك النتيجة في غضون ثوانٍ.

توزيع درجات الثانوية الأزهرية القسم الأدبي

جاء توزيع درجات الثانوية الأزهرية الشعبة الأدبية والبالغ 630 وتبلغ درجة النجاح 315 درجة، كما يلي:

القرآن الكريم تحريري وشفوي: 40 درجة.

الفقه: 40 درجة.

التفسير: 40 درجة.

التوحيد: 40 درجة.

الحديث تحريري وشفوي: 50 درجة.

النحو: 40 درجة.

الصرف: 40 درجة.

البلاغة: 40 درجة.

الأدب والنصوص والمطالعة: 40 درجة.

الإنشاء: 40 درجة.

اللغة الأجنبية: 40 درجة.

اللغة الأجنبية الثانية: 40 درجة.

التاريخ: 60 درجة.

الجغرافيا: 40 درجة.

المنطق: 40 درجة.

معايير في تصحيح امتحان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

وحدد قطاع المعاهد الأزهرية عددًا من الأخطاء التي قد تعرض المصححين والمراجعين للمسائلة القانونية، وهى ترك جزئيات من السؤال دون تصحيح، وأن تكون درجة السؤال من الداخل خلاف الدرجة المنقولة على المرأة (غلاف البوكليت)، أو تجميع جزئيات السؤال خطأ، أو أن الإجابة تكون صحيحة ومطابقة للنموذج ، ويعطى المقدر نصف الدرجة المقررة ظلما، أو أن تكون الإجابة صحيحة إلا أنها غير مطابقة للنموذج، ويعتبرها المقدر خطأ، ولم يعطها درجات ظلما، علما بأن نماذج الإجابة استرشادية لذا يحب على المقدر أن يكون ملما بجميع الإجابات الصحيحة والمحتملة لكل جزئية.

ومن الأمور التي تعرض للمسائلة القانونية هو أن تكون إجابة بعض الجزئيات موجودة في المسودات، ولم يبحث عنها المقدر، ولم يكتشفها المراجع العددي أو الفني، ويحذف درجات السؤال الإجباري خطأ.