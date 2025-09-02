قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
لقاء سويدان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالتها الصحية
الضرائب تحدد الأنشطة الإلكترونية الخاضعة للمحاسبة الضريبية.. تعرف عليها
أمن الطاقة مسئولية الجميع.. ندوة بمجمع إعلام الوادي الجديد
ديني

بنسبة نجاح 80.25%.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية

الدكتور محمد الضويني يعتمد نتيجة الدور ‏الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية
الدكتور محمد الضويني يعتمد نتيجة الدور ‏الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور ‏الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها (‏العلمي– الأدبي)، ‏للعام الدراسي 2024/2025م، بحضور الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وخالد إبراهيم، رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية.

66369 طالبا أدوا امتحانات الدور ‏الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية

وتقدم إلى أداء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسمين العلمي والأدبي، 66369 طالبا وطالبة، حضر منهم 66330 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح العامة ‏‏80.25%.

وتقدم وكيل الأزهر بالتهنئة لكل الطلاب الناجحين، وحاثًّا إياهم على مواصلة الجد والاجتهاد في مسيرتهم العلمية والعملية، متمنيا لهم التوفيق في المرحلة ‏الجامعية. 

كما تقدم بالشكر لكل المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية ‏الأزهرية بدوريها الأول والثاني من قيادات القطاع والمراقبين والمصححين والعاملين، لما بذلوه من جهد مخلص وأداء منضبط أسهم في إنجاح أعمال الامتحانات وإخراجها بالصورة المشرفة، موجها بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية.

توزيع درجات الثانوية الأزهرية 2025 القسم العلمي

جاء توزيع مجموع درجات امتحانات الثانوية الأزهرية 2025 والبالغ 650 درجة، موزعة: 210 للمواد الشرعية، 160 لمواد اللغة العربية، 280 للمواد الثقافية، كما يلي:

القرآن الكريم (40 درجة): تحريري 30 درجة و10 درجات شفوي.

الفقه: 40 درجة.

التفسير: 40 درجة.

التوحيد: 40 درجة.

الحديث: 50 درجة (تحريري 40، شفوي 10 درجات).

النحو: 40 درجة.

الصرف: 40 درجة.

البلاغة: 40 درجة.

الأدب والنصوص والمطالعة: 40 درجة.

اللغة الأجنبية: 40 درجة.

الجبر والهندسة الفراغية: 30 درجة (15 درجة التفاضل، و15 درجة التكامل).

الرياضيات التطبيقية: 30 درجة (الاستاتيكا 15 درجة، الديناميكا 15 درجة).

الفيزياء: 60 درجة.

الكيمياء: 60 درجة.

الأحياء: 60 درجة.

توزيع درجات الثانوية الأزهرية القسم الأدبي

جاء توزيع درجات الثانوية الأزهرية الشعبة الأدبية والبالغ 630 وتبلغ درجة النجاح 315 درجة، كما يلي:

القرآن الكريم تحريري وشفوي: 40 درجة.

الفقه: 40 درجة.

التفسير: 40 درجة.

التوحيد: 40 درجة.

الحديث تحريري وشفوي: 50 درجة.

النحو: 40 درجة.

الصرف: 40 درجة.

البلاغة: 40 درجة.

الأدب والنصوص والمطالعة: 40 درجة.

الإنشاء: 40 درجة.

اللغة الأجنبية: 40 درجة.

اللغة الأجنبية الثانية: 40 درجة.

التاريخ: 60 درجة.

الجغرافيا: 40 درجة.

المنطق: 40 درجة.

معايير في تصحيح امتحان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

وحدد قطاع المعاهد الأزهرية عددًا من الأخطاء التي قد تعرض المصححين والمراجعين للمسائلة القانونية، وهى ترك جزئيات من السؤال دون تصحيح، وأن تكون درجة السؤال من الداخل خلاف الدرجة المنقولة على المرأة (غلاف البوكليت)، أو تجميع جزئيات السؤال خطأ، أو أن الإجابة تكون صحيحة ومطابقة للنموذج ، ويعطى المقدر نصف الدرجة المقررة ظلما، أو أن تكون الإجابة صحيحة إلا أنها غير مطابقة للنموذج، ويعتبرها المقدر خطأ، ولم يعطها درجات ظلما، علما بأن نماذج الإجابة استرشادية لذا يحب على المقدر أن يكون ملما بجميع الإجابات الصحيحة والمحتملة لكل جزئية.

ومن الأمور التي تعرض للمسائلة القانونية هو أن تكون إجابة بعض الجزئيات موجودة في المسودات، ولم يبحث عنها المقدر، ولم يكتشفها المراجع العددي أو الفني، ويحذف درجات السؤال الإجباري خطأ.

الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية الثانوية الأزهرية

