رئيس أزهر كفر الشيخ يتفقد اختبارات المحولين للمعاهد النموذجية

تفقد الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم الثلاثاء، سير العمل بلجان اختبارات الطلاب المحولين للمعاهد النموذجية من مدارس التربية والتعليم والمعاهد العادية، والمنعقدة بمعهد محمد رجب الابتدائي المجاور للمنطقة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حجر، موفد قطاع المعاهد الأزهرية لمتابعة سير العمل باختبارات المنطقة، والدكتور ياسر سلامة الوكيل، الوكيل الشرعي للمنطقة، وذلك للاطمئنان على مدى انتظام سير الاختبارات وضمان فرض عوامل الانضباط والعدالة والشفافية.

وخلال جولته شدد رئيس المنطقة على عوامل تأمين وتنظيم عملية التحويل، وضمان تطبيق الضوابط المعتمدة من قطاع المعاهد الأزهرية وبما يحقق العدالة والشفافية في اختيار التلاميذ المؤهلين للالتحاق بالمعاهد النموذجية.

كما وجه الشيخ مصطفى سلامة، مدير إدارة كفر الشيخ التعليمية الأزهرية، والقائمين على تنظيم الاختبارات؛ بتوفير كل سبل الراحة والهدوء وتيسير الإجراءات للطلاب وأولياء أمورهم لحضور الاختبارات دون وجود عائق، مع أهمية تأمين مداخل ومخارج اللجان جيدًا، وذلك بعد ما استمع لبعضٍ من استفسارات أولياء الأمور الحاضرين للاختبارات برفقة أولادهم.