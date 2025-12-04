قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة هونج كونج للاسكواش
هل يثاب الصغار على فعل العبادات والطاعات قبل البلوغ.. الإفتاء توضح
21 دولة من حوض البحر المتوسط يجتمعون بالقاهرة لمناقشة حماية المتوسط
رئيس الوزراء يلتقي وزير البترول لبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الدولي في التعدين والطاقة
حفل تسليم جوائز التميز الصحفي وتكريم "أخبار اليوم" لتميزها في تغطية افتتاح المتحف الكبير.. الاثنين
حظك وحش .. «الدردير» يتمنى الشفاء لكريم فؤاد بعد إصابته بالركبة مُجددًا
تحديث التشريعات لتشمل المخدرات التصنيعية.. ننشر توصيات مؤتمر قادة الشرطة العرب| صور
أحمد عبدالقادر ميدو يُعلن براءته من قضايا حيازة السلاح ومقاومة السلطات.. ويشكر الرئيس السيسي
محافظ القاهرة عن جائزة التميز : نجاح لما تم إنجازه بمختلف المجالات
القبض على جزار يُوجّه الناخبين للإدلاء بأصواتهم لأحد المرشحين بالبحيرة
دعاء تيسير الأمور الصعبة والمعقدة.. ردده يفتح الله لك الأبواب المغلقة
فيروس ماربورج لم يصل مصر.. متخصصون يوضحون أسباب انتشار الأمراض التنفسية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أصحاب المشروعات التراثية يشيدون بدعم الدولة ودور جهاز المشروعات في تسويق المنتجات

معرض تراثنا
معرض تراثنا
محمد صبيح

عبر عدد من الحرفيين المشاركين في النسخة المصغرة من معرض تراثنا عن سعادتهم بالدعم الكبير الذي تقدمه لهم الدولة فنيا وماليا مما يعمل على الحفاظ على الهوية المصرية، ويساهم في استمرار هذه المشروعات وإتاحة الملايين من فرص العمل للمواطنين خاصة الشباب والمرأة.

وقال أصحاب المشروعات إن معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات يأتي على رأس الخدمات التسويقية الداعمة لقطاع الحرف خاصة بمحافظات الصعيد وسيناء والمحافظات الحدودية، إذ يفتح لهم منافذ تسويقية كبيرة أمام جمهور واسع في القاهرة من المصريين والأجانب والجاليات العربية المقيمة في مصر، وبما يساعدهم على الحفاظ على استقرار مشروعاتهم وتطويرها، مؤكدين على أن تنظيم نسخ مصغرة من معرض تراثنا على مدار العام وفي أماكن متفرقة كالمراكز التجارية الكبرى والتي تعتبر وجهة أساسية للرواد والزبائن يساهم أكثر في وصولهم إلى الجمهور.

وقالت إيمان شعيب إحدى العارضات بمعرض تراثنا المصغر المنعقد بمول سيتي ستارز بمدينة نصر إنها تعرض مشغولات يدوية وملابس مطرزة بالتطريز السيناوي شغلتها 40 سيدة من منطقة بئر العبد بشمال سيناء، إذ يعتبر التطريز مصدر أساسي لهم، مضيفة بأن مشاركتها في المعرض تساعدها بشكل كبير في تسويق وبيع المنتجات، ومن ثم مواصلة مشروعها في بئر العبد وضم المزيد من السيدات والفتيات مما يمكنهم من زيادة الإنتاج والوصول لأسواق جديدة. 

أما ريهام فارس المسؤولة عن براند تراث قناوي فتقول إنها بدأت في مشروع نفذته جمعية ريدك للتنمية المستدامة بمحافظة قنا وممول من إحدى الجهات المانحة، إذ أفرز المشروع 4 ورش حرفية وهي التطريز والنول والخياطة وخشب السرسوع، حيث دربت الجمعية العديد من الفتيات على تلك الحرف وتوالي الإنتاج الذي يعرض في العديد من المعارض وعلى رأسها معرض تراثنا.

أوضحت ريهام أن العمل الآن في الورش الحرفية الخاصة بالجمعية أصبح مرتبطا بالمجهود الذاتي وإنتاج وتسويق المشغولات بعد انتهاء المنحة، حيث تشارك بالمنتجات في تراثنا لتسويقها وبيعها بجانب التعرف على أذواق جديدة للزبائن.

بينما تقول إيناس أشرف صاحبة مشروع إكسسوار هاند ميد نحاس مطلي ذهب وفضة وأحجار طبيعية، إنها بدأت المشروع من حوالي 9 سنوات كهواية أخرجت خلاله شغفها وإبداعها، ونجحت في تطوير تصميماتها لاحقا بحيث تصبح خاصة بها وتحقق لها دخلا مجزيا، مؤكدة على أن معرض تراثنا أصبح علامة كبيرة في المعارض ويحظى بثقة نطاق واسع من الجمهور، مشيرة إلى أن هذه النسخة من المعرض التي تنعقد بمول سيتي ستارز تفيدها من ناحية استقبال جمهور المنتجات الحرفية بشكل خاص بجانب رواد المول، ما يجعل فرص تسويق المنتجات ممتازة أمام جمهور أكبر.

بينما دعا عصمت محمود المسؤول عن جناح زجاج بايركس حراري الشباب وخريجي الجامعات بأن يسعوا نحو العمل الحر وإقامة المشروعات الخاصة وريادة الأعمال والاستفادة من الدعم والاهتمام الذي تتلقاه المشروعات الصغيرة وخاصة المشروعات الحرفية خلال هذه الفترة، مؤكدا على ضرورة التحلي بالصبر وبذل المزيد من الجهد لاستقبال النجاح.

وبالنسبة لمشروعه، أشار عصمت أن خاله صاحب المشروع يعمل في نشاط الزجاج الحراري منذ الثمانينات وينتج مشغولات يدوية أصيلة وتراثية كالمكاحل وأطقم القهوة والشاي وزجاجات العطور والشمعدانات والفوانيس والنجف تحظى برواج في مصر وأوروبا، مضيفا أنه عرف طريق جهاز تنمية المشروعات منذ فترة واستفاد من خدمات المعارض وكذلك دورات التسويق وأيضا حصل على تمويل ساعده في تطوير المشروع.

يذكر أن معرض تراثنا النسخة المصغرة ينعقد بالتعاون مع مول سيتي ستارز بمدينة نصر أمام بوابة 2 يوميا من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 10 مساء وذلك خلال الفترة من 1 ديسمبر وحتى 8 من الشهر ذاته، على أن تنعقد مرحلة ثانية من 11 - 18 ديسمبر، بمشاركة نحو 120 عارض في كل مرحلة.

