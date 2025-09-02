الأزهر يعتمد نتائج الدور الثاني للابتدائية والإعدادية والمعاهد الخارجية

أعلن فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اعتماد نتائج امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024/2025 لعدد من الشهادات والبرامج الدراسية بالأزهر الشريف.

وذلك بحضور الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ حميد أبو عريضة، وكيل القطاع للامتحانات، وعدد من قيادات التعليم الأزهري.

وشملت القرارات اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية، إلى جانب اعتماد نتيجة امتحانات "أبنائنا في الخارج"، وكذلك نتيجة البرنامج التأهيلي للطلاب الملحقين على الشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية.

وبحسب الأرقام الرسمية، بلغت نسبة النجاح العامة في الشهادة الابتدائية بالدور الثاني 86.90% من إجمالي 27516 طالبًا وطالبة، بينما سجلت الشهادة الإعدادية نسبة نجاح عامة بلغت 87.36% من إجمالي 43966 طالبًا وطالبة.

أما بالنسبة لامتحانات "أبنائنا في الخارج" للدور الثاني لجميع الصفوف عدا الشهادة الثانوية، فقد بلغت نسبة النجاح 95.47%، في حين وصلت نسبة النجاح بين الطلاب الملحقين على الشهادة الإعدادية (الدور الثاني) ضمن البرنامج التأهيلي إلى 100%.

كما تم الإعلان عن نتائج الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية بدول: تنزانيا، تشاد، نيجيريا، النيجر، إندونيسيا، العراق، الصومال، حيث بلغت نسبة النجاح العامة 69%.

