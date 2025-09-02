الأزهر يطلق حملة «نبي الرحمة» احتفاءً بالمولد النبوي الشريف

أعلن المركز الإعلامي للأزهر الشريف عن إطلاق حملة إعلامية تحت عنوان "نبي الرحمة" بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تهدف إلى إبراز أخلاق النبي ﷺ ورسالته الإنسانية في الرحمة والسلام والتعايش.

وتتضمن الحملة إنتاج سلسلة من الفيديوهات لعدد من علماء الأزهر الشريف، يتناولون فيها جوانب من السيرة النبوية العطرة، ويركزون على القيم التي يحتاجها الإنسان المعاصر مثل الرحمة، العدل، المساواة، والتسامح.

وأوضح المركز الإعلامي أن الحملة ستُنشر عبر منصات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يسهم في الوصول إلى فئات واسعة من الجمهور، ويعكس رسالة الإسلام الوسطية التي يحملها الأزهر للعالم كله.

وبيّن المركز الإعلامي للأزهر الشريف، أن حملة (نبي الرحمة) تأتي امتدادًا لرسالة الأزهر العالمية في التعريف بسيرة النبي ﷺ، ونشر القيم التي جسدها في حياته، والتي يحتاجها العالم اليوم أكثر من أي وقت مضى، لمواجهة موجات الكراهية والتعصب وبث روح المحبة والسلام بين الناس جميعًا.