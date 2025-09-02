قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جبالي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي
الصناعات الطبية المصرية تحقق قفزة نوعية.. صادرات تتجاوز المليار دولار في 2024
إنزلاقات أرضية تتسبب في إختفاء قرية بوسط دارفور ومقتل جميع السكان
بكفالات من 5 لـ50 ألف جنيه.. بلوجرز وتيك توكرز وراقصات خدش الحياء خارج الزنزانة
مؤسسة أبو العينين ترعى الطفل علي عبقري الرياضيات حتى دخوله الجامعة
العدد الأكبر منذ أشهر..الصحة بغزة: 185 شهيدا بسبب سوء التغذية خلال أغسطس
قافلة المساعدات الإنسانية الـ28 تنطلق من مصر إلى قطاع غزة
ارتفاع الإنفاق الدفاعي لدول الاتحاد الأوروبي 2 % من الناتج المحلي
إنفاق الاتحاد الأوروبي على التسلح يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا
ميدو عن تجربة إدوارد مع الزمالك: أهم حاجة في الكورة إنك تدي العيش لخبازه
السياحة: المتحف المصري حلم تحول إلى حقيقة.. ومصر تستحق أن تتصدر المشهد عالميًا
خاتم رونالدو يخطف الأضواء.. وجورجينا تتصدر محركات البحث | ما القصة؟
«قضية المولد بين الفرح والاتِّباع».. ندوة لعلماء الأزهر بمجمع البحوث الإسلامية.. اليوم

محمد صبري عبد الرحيم

تعقد اللجنة العُليا للدَّعوة بمجمع البحوث الإسلاميَّة، اليوم بعد صلاة العصر في مدينة البعوث الإسلاميَّة، النَّدوةَ  الثالثة ضِمن فعاليَّات الأسبوع الدَّعوي العاشر، بعنوان: «قضيَّة المولد بين الفرح والاتِّباع»، برعايةٍ كريمةٍ من الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف فضيلة أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة.

ويُحاضِر في النَّدوة: الدكتور حسن يحيى، الأمين العام المساعد للجنة العُليا لشئون الدَّعوة، والدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير الإدارة العامَّة لشئون القرآن الكريم بالأزهر، والدكتور أيمن الحجَّار، الباحث بالأمانة العامَّة لهيئة كبار العلماء بالأزهر.

وتتناول النَّدوة عددًا مِنَ المحاور المهمَّة التي تُبيِّن أنَّ الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف إنما هو مظهرٌ مِنْ مظاهر شُكر الله -تعالى- على نعمة بعثة النبي ﷺ، كما تُبرِز أنَّ فرحة القلوب بهذه الذِّكرى العطرة لا تنفصل عن أصول الاتِّباع الصحيح لسُنَّته الشريفة، بما يرسِّخ حقيقة الارتباط بالنبي ﷺ محبَّةً واقتداءً وسلوكًا.

وتتواصل فعاليَّات الأسبوع الدَّعوي العاشر «مداد النبوَّة.. سيرة المولد ومنهج القدوة» في مدينة البعوث الإسلاميَّة حتى يوم الأربعاء، وتتنوَّع فيها المحاور التي تُطرَح خلال النَّدوات واللقاءات الفكريَّة التي يحاضر فيها كِبار علماء الأزهر الشريف؛ لترسيخ دَوره في حَمْل لواء الدعوة، وبثِّ الوعي الدِّيني الرشيد، وتعزيز حضور الأزهر الفاعل في البناء الفِكري والأخلاقي للمجتمع.

