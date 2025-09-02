فى ظل ترقب الكثير نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025، أعلنت بوابة الأزهر الإلكترونية عن ظهورها عبر موقعها الرسمي، لتبدأ عمليات البحث المكثفة من الطلاب وأولياء أمورهم، للحصول عليها.

نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025

ويمكنكم الحصول عليها بكل سهولة من خلال الضغط على هذا الرابط https://service.azhar.eg/ أو اتباع الخطوات التالية:

أولا يتم الدخول إلى موقع بوابة الأزهر الشريف الرسمي.

واختيار أيقونة نتائج الامتحانات.

وتحديد نتيجة الصف الذى ترعب فى الحصول على نتيجته.

وإدخال رقم الجلوس واسم الطالب.

ثم الضغط على زر استعلام لعرض النتيجة مباشرة.

وإليكم هذه النصائح للحصول على النتيجة بسرعة



عليكم الاحتفاظ برقم الجلوس الصحيح قبل الدخول إلى الموقع.

واستخدام أوقات غير مزدحمة لتجنب بطء التحميل.

ومتابعة تحديثات بوابة الأزهر الشريف الرسمية لتجنب الروابط غير المعتمدة.

وكان قد وجّه الدكتور محمد الضويني بنشر النتائج رسميًا عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، لتمكين الجميع من الاطلاع على نتائجهم سريعًا دون الحاجة للتوجه إلى المعاهد أو الإدارات التعليمية.