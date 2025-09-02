قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
ديني

نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025

شيماء جمال

فى ظل ترقب الكثير نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025، أعلنت بوابة الأزهر الإلكترونية عن ظهورها عبر موقعها الرسمي، لتبدأ عمليات البحث المكثفة من الطلاب وأولياء أمورهم، للحصول عليها.

نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025

ويمكنكم الحصول عليها بكل سهولة من خلال الضغط على هذا الرابط https://service.azhar.eg/ أو اتباع الخطوات التالية:

أولا يتم الدخول إلى موقع بوابة الأزهر الشريف الرسمي.

واختيار أيقونة نتائج الامتحانات.

وتحديد نتيجة الصف الذى ترعب فى الحصول على نتيجته.

وإدخال رقم الجلوس واسم الطالب.

ثم الضغط على زر استعلام لعرض النتيجة مباشرة.

وإليكم هذه النصائح للحصول على النتيجة بسرعة
 

عليكم الاحتفاظ برقم الجلوس الصحيح قبل الدخول إلى الموقع.

واستخدام أوقات غير مزدحمة لتجنب بطء التحميل.

ومتابعة تحديثات بوابة الأزهر الشريف الرسمية لتجنب الروابط غير المعتمدة.

وكان قد وجّه الدكتور محمد الضويني بنشر النتائج رسميًا عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، لتمكين الجميع من الاطلاع على نتائجهم سريعًا دون الحاجة للتوجه إلى المعاهد أو الإدارات التعليمية.

