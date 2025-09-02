نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الأزهرية 2025 برقم الجلوس.. رابط مباشر

أعلنت بوابة الأزهر الإلكترونية عن ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهرية الدور الثاني 2025 عبر موقعها الرسمي، لتبدأ عمليات البحث المكثفة من الطلاب وأولياء الأمور في مختلف المحافظات المصرية، ولمعرفة النتيجة اضغط هنا .

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

يمكن للطلاب معرفة نتيجتهم بسهولة من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع بوابة الأزهر الشريف الرسمي.

اختيار أيقونة نتائج الامتحانات.

تحديد نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2025.

إدخال رقم الجلوس واسم الطالب.

الضغط على زر استعلام لعرض النتيجة مباشرة.

ويمكن من نفس الصفحة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 للطلاب الراغبين بمعرفة نتائجهم في المرحلة الأولى.

يعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية، خلال الساعات القادمة.

وكانت نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول، للعام الدراسى 2024/ 2025م، وبلغت نسبة النجاح فى القسم العلمى 65.01%، بينما بلغت فى القسم الأدبى 45.50%، بنسبة نجاح عامة بلغت 53.99%.

واعتمد الدكتور محمد الضويني نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسى 2024/2025.

وبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الابتدائية هذا العام (220383) طالبًا وطالبة، حضر منهم فعليًا (217724)، وبلغ عدد الناجحين (189930) بنسبة نجاح بلغت (87.23%)، فى حين بلغ عدد الطلاب الذين لهم دور ثانٍ (30453) طالبًا وطالبة.