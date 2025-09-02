قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
ديني

نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الأزهرية 2025 برقم الجلوس.. رابط مباشر

الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر
إيمان طلعت

أعلنت بوابة الأزهر الإلكترونية عن ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهرية الدور الثاني 2025 عبر موقعها الرسمي، لتبدأ عمليات البحث المكثفة من الطلاب وأولياء الأمور في مختلف المحافظات المصرية، ولمعرفة النتيجة اضغط هنا

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

يمكن للطلاب معرفة نتيجتهم بسهولة من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع بوابة الأزهر الشريف الرسمي.

اختيار أيقونة نتائج الامتحانات.

تحديد نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2025.

إدخال رقم الجلوس واسم الطالب.

الضغط على زر استعلام لعرض النتيجة مباشرة.

ويمكن من نفس الصفحة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 للطلاب الراغبين بمعرفة نتائجهم في المرحلة الأولى.

يعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية، خلال الساعات القادمة.

وكانت نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول، للعام الدراسى 2024/ 2025م، وبلغت نسبة النجاح فى القسم العلمى 65.01%، بينما بلغت فى القسم الأدبى 45.50%، بنسبة نجاح عامة بلغت 53.99%.

واعتمد الدكتور محمد الضويني نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسى 2024/2025.

وبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الابتدائية هذا العام (220383) طالبًا وطالبة، حضر منهم فعليًا (217724)، وبلغ عدد الناجحين (189930) بنسبة نجاح بلغت (87.23%)، فى حين بلغ عدد الطلاب الذين لهم دور ثانٍ (30453) طالبًا وطالبة. 

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 بوابة الأزهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهرية الدور الثاني الإعدادية الأزهرية 2025

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

توزيع الحلويات والشربات على المواطنين باسنا

فرحة المولد تنتشر في شوارع إسنا بالأقصر بتوزيع الحلوى والشربات

اجتماع مجلس تنفيذى مطروح

879 مدرسة.. مطروح تستعد للعام الدراسي الجديد خلال المجلس التنفيذي

مشاركة الطالبة

جامعة بنها تشارك في القمة العالمية الرابعة للشباب بمدينة قازان بروسيا

بالصور

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

