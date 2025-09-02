اسم النبي كاملا .. هذه أسهل طريقة لحفظ نسب الرسول علّمها لأولادك

اسم النبي كامل فهو من أهم الأسماء التي على المسلم أن يتعلمها، وذكر الإمام البخاري -رحمه الله- نسب النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، فقال إن اسم الرسول هو: «هو أبو القاسم، محمد بن عبد الله، بن عبد المطلب، بن هاشم، بن عبد مناف، بن قصَيِّ، بن كلاب، بن مُرَّةَ، بن كعب، بن لُؤَيِّ، بن غالب، بن فهر، بن مالك، بن النَّضر، بن كِنانة، بن خُزيمة، بن مُدْرِكة، بن إلياس، بن مضر، بن نِزارِ، بن مَعَدِّ، بن عدنان».

وممَّا وَرَدَ في أصلِ قُريشَ قيلَ إنَّهُ فِهرٌ وهو الأكثر صحَّة، وقيلَ إنَّ قُريشًا هو النَّضَرُ بن كنانة وفي هذا النَّسبِ إجماعُ الأمَّة، ويزيدُ البَعضُ في نَسبِهِ لآدَم بعدَ كِنانة آباء أوَّلهم عدنان من نسلِ إسماعيلَ عليهِ السَّلام، ثمَّ إلى نبيِّ الله هود، ثمَّ إلى نبيِّ الله إدريس، ثمَّ إلى شيث بن آدمَ ثمَّ إلى نبيِّ الله آدم عليهم جميعًا صلواتُ الله وسلامه.

تاريخ ميلاد النبي بالميلادي والهجري

اتفق الفقهاء على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وُلِد في يوم الاثنين، واتفقوا أيضًا أنه وُلد في عام الفيل، ورجَّح جمهور العلماء أن ميلاد الرسول في شهر ربيع الأول، واختلف الفقهاء في رَقْم ذلك اليوم الذي وُلد فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم- من شهر ربيع الأول، ونقل الحافظ ابن كثير، العديد من الأقوال المتباينة في تحديد ذلك اليوم؛ فذكر منها: اليوم الثاني، واليوم الثامن، واليوم العاشر، واليوم الثاني عشر، واليوم السابع عشر، واليوم الثاني والعش

اسم والدة الرسول

ووالدة الرسول محمد هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن كلاب، وبهِ يَلتَقي نَسَبُ آمنة بنسبِ عبد الله، وجدُّها عبدُ مناف بن زهرة سيِّد بني زهرة وأطيبهم شرفًا وأكرمهم نَسَبًا، ومنهُ خَطَبَها عبدُ المُطَّلب لابنِهِ عبد الله، ليجتمِعَ كريما النَّسَبِ في زواجٍ كانت ثَمرَته مولِدُ سيِّد الخلقِ محمَّد عليه الصَّلاة والسَّلام.

أسماء النبي

صنف العلماء في أسماء النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعددها مصنفات كثيرة، وخصص المصنفون في السِيَّر والشمائل أبوابًا لبيان أسمائه ـ صلى الله عليه وسلم ـ، كما فعل القاضي عياض في كتابه "الشفا بتعريف حقوق المصطفى"، وأوصل بعضهم للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ نحو ثلاثمائة اسم، وبلغ بها بعض الصوفية ألف اسم فقالوا : «لله ألف اسم ، ولرسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ألف اسم»،قال الإمام ابن حجر: «نقل ابن العربي في شرح الترمذي عن بعض الصوفية أن لله ألف اسم، ولرسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ألف اسم».



من أسماء النبي محمد، أحمد :

سمَّي الله ـ عز وجل ـ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في القرآن الكريم بـ «محمد »، و «أحمد » وذكر اسم محمد في عدة مواضع، منها قوله تعالى: «وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ» (آل عمران:144).



ومُحَّمد هو كثير الخصال التي يُحمد عليها، قال حسان بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ :

وشقَّ له من اسمه ليُجِلّه فذو العرش محمود وهذا مُحَمّد



أما اسم "أحمد" فقد ذُكِرَ في القرآن الكريم مرة واحدة في قول الله تعالى: «وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرائيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ» (الصف: 6)،قال ابن حجر: "ومما وقع من أسمائه في القرآن بالاتفاق الشاهد، المبشر، النذير المبين، الداعي إلى الله السراج المنير، وفيه أيضا المذكر، والرحمة، والنعمة، والهادي، والشهيد، والأمين، والمزمل، والمدثر" .



الماحي، الحاشر، العاقب :

ثبت في أحاديث صحيحة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ما ظاهره تحديد عدد أسمائه ـ صلى الله عليه وسلم ـ كحديث جبير بن مطعم ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: «لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ: أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، وَأَنَا الْعَاقِبُ»رواه البخاري،قال الحافظ ابن حجر: "والذي يظهر أنه أراد أن لي خمسة أسماء أختص بها لم يُسَمَّ بها أحد قبلي، أو مُعَّظمة، أو مشهورة في الأمم الماضية، لا أنه أراد الحصر فيها ،وفي رواية مسلم: أنّ النّبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: «لي خمسة أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يُحشَر الناسُ على قدَمَيَّ، وأنا العاقِب ـ والعاقِبُ: الذي ليس بعده نبيٌّ ـ، وقد سماه الله رَؤوفًا رحيمًا » رواه مسلم .



المتوكل:

عن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ قال: «قرأت في التوراة صفة النبي ـ صلى الله عليه وسلم-: محمد رسول الله، عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ» رواه البخاري.



المُقَفِّي، نبي التوبة، نبي المرحمة، نبي الملحمة:

عن أبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنه ـ قال: كان رسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ يسمي لنا نفسه أسماء فقال: «أنا محمد، وأحمد، والمُقَفِّي، ونبي التوبة، ونبي المرحمة» رواه مسلم، وفي رواية أخرى: «ونبي الملحمة».



المختار، المصطفى، الشفيع المشفع، الصادق المصدوق:

قال ابن حجر: "من أسمائه المشهورة: المختار، والمصطفى، والشفيع المشفع، والصادق المصدوق".



بعض معاني أسمائه ـ صلى الله عليه وسلم ـ:

الماحي: هو الذي محا الله به الشرك والعقائد الوثنية من الجزيرة العربية.

الحاشر: هو الذي يُحشر الناس على قدمه أي على أثره، فكأنه بعث ليحشر الناس.

العاقب: الذي جاء عقب الأنبياء فليس بعده نبي فإن العاقب هو الآخر، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين ـ صلوات الله وسلامه عليهم ـ أجمعين.

المُقَفِّي: هو الذي قفى على آثار من تقدمه وسبقه من الرسل، فكان خاتمهم وآخرهم.

نبي التوبة ونبي الرحمة: قال النووي: "ومقصوده أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ جاء بالتوبة والتراحم"، فهو الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض فتاب الله عليهم توبة لم يحصل مثلها لأهل الأرض قبله، وكان ـ صلى الله عليه وسلم ـ أكثر الناس استغفارا وتوبة.

نبي الملحمة: هو الذي بُعِث بجهاد أعداء الله، فلم يجاهد نبي وأمته قط ما جاهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأمته.

الأمين: هو أحق الناس ـ صلى الله عليه وسلم ـ بهذا الاسم، فهو أمين الله على وحيه ودينه، وهو أمين مَنْ في السماء، وأمين من في الأرض، ولهذا كانوا يسمونه قبل النبوة "الأمين".

البشير: هو المبشر لمن أطاعه بالثواب، والنذير المنذر لمن عصاه بالعقاب، وقد سماه الله عبده في مواضع من كتابه .المنير: سماه الله سراجا منيرا، وسمى الشمس سراجا وهاجا، فالمنير هو الذي ينير من غير إحراق، بخلاف الوهاج فإن فيه نوع إحراق وتوهج.

البشارات بميلاد سيدنا محمد

جاءت البشارات بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الكتب السماوية السابقة، حيث تنبأ به الأنبياء وعرفه الأحبار والرهبان، وشهدت ليلة مولده إرهاصات عظيمة كانهيار إيوان كسرى وانطفاء نار فارس، وقد تنبأ الكهان والملوك بمقدمه، وعرفه الباحثون عن الحق كسيدنا سلمان الفارسي من خلال الصفات المذكورة في الكتب السابقة، ووصف الرهبان والأحبار له، وكانت هذه البشارات برهاناً ساطعاً على صدق رسالته وعموم نبوته الخاتمة للناس أجمعين.



وبشّرت بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الكتبُ السماوية، ونطقت باسمه وصفته التوراةُ والإنجيل، فعرفه الأحبار، وانتظرَه الرهبان، وتحدّثت ببعثته الكُهّان، حتى رَقِبَهُ الملوك، وتتبّع أثره طالبو الحق، كـسلمان الفارسي رضي الله عنه، فكانت تلك البشارات آيةً ناطقةً بصدق نبوّته، وعالمية رسالته.



هو نبي من قبل خلق آدم عليه السلام



لم يكن ظهور خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حدثًا عابرًا في سجل التاريخ، بل كان وعدًا إلهيًّا موصولًا منذ فجر الخليقة، وبشارةً ترددت أنوارها في دعوات الأنبياء من قبل، وتجلَّت في وحي الكتب المنزلة على المرسلين، فمنذ أن كان آدم عليه السلام طينًا كُتب في أمّ الكتاب قدرُ النبي الخاتم؛ لتشرق به البشرية ويكتمل به عقد النبوّة.

وقد تضافرت الرؤى والبشارات؛ فدعوة الخليل إبراهيم عليه السلام، وبشارة المسيح عيسى عليه السلام، ورؤيا أمه الكريمة، كلها انعقدت خيوطًا في نسيج واحد، لتُؤْذن بميلاد الرحمة المهداة، وهكذا جاء القرآن الكريم ليشهد لهذه الحقيقة الكبرى، مبيّنًا أن هذا الوعد كان معلومًا لأحبار أهل الكتاب ورهبانهم كما يعرفون أبناءهم، غير أن الحسد والعناد صرفهم عن الحق المبين.

وقد جاء في الحديث من قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: «إني عندَ اللهِ في أمِّ الكِتابِ لخاتَمُ النَّبِيِّينَ، وإنَّ آدَمَ لَمُنجَدِلٌ في طينَتِه، وسأُنَبِّئُكم بتأويلِ ذلك: دعوةُ أبي إبراهيمَ وبِشارةُ عيسى قومَه، ورؤيا أمِّي التي رأت أنَّه خرج منها نورٌ أضاءت له قُصورُ الشَّام» [رواه أحمد وغيره].

وقد أخبرنا الله تعالى ذلك في محكم كتابه فقال: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ} [آل عمران: ٨١]، وقد تجلت هذه البشارات في دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام: {رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ} [البقرة: ١٢٩]، والتي استجابها الله ببعثة النبي الأمي صلى الله عليه وسلم.

كما جاءت البشارة الصريحة على لسان سيدنا عيسى عليه السلام: {وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ} [الصف: ٦]، وقد وصف القرآن حال أهل الكتاب مع هذه البشارات: {الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ} [البقرة: ١٤٦]، لكنهم كتموا هذه المعرفة حسدًا وعنادًا.

ولما كان الحال كذلك فقد ورد في التوراة والإنجيل ما تكون به تلك البشارة، حتى عرفه أهل الكتاب بصفته ورسمه بل باسمه، وليكن المثال الذي معنا نموذجًا توراتيًّا من سفر التثنية ينساق الحديث خلفه.



التوراة تبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم



جاء في العهد القديم – التوراة - سفر التثنية: "جَاءَ الرَّبُّ مِنْ سِينَاءَ وَأَشْرَقَ لَهُمْ مِنْ سَعِيرَ، وَتَلأْلأَ مِنْ جَبَلِ فَارَانَ، وَأَتَى مِنْ رِبْوَاتِ الْقُدْسِ، وَعَنْ يَمِينِهِ نَارُ شَرِيعَةٍ لَهُمْ" [سفر التثنية ٣٣: ٢].

ولكن الحقيقة أن فاران من جبال مكة وهي معروفة، وهذا مثله في القرآن الكريم في قول الله تعالى: {وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيۡتُونِ * وَطُورِ سِينِينَ * وَهَٰذَا ٱلۡبَلَدِ ٱلۡأَمِينِ} [سورة التين ٣:١].

قال الإمام ابن كثير عند تفسير الآيات: "وقال بعض الأئمة: هذه محال ثلاثة بعث الله في كل واحد منها نبيًّا مرسلًا من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار، فالأول: محلة التين والزيتون، وهي بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى ابن مريم، والثاني: طور سينين، وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران، والثالث: مكة وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمنًا، وهو الذي أرسل الله فيه محمدًا صلى الله عليه وسلم.

قالوا: وفي آخر التوراة ذكر لهذه الأماكن الثلاثة: جاء الله من طور سيناء - يعني الذي كلم الله عليه موسى بن عمران - وأشرق من ساعير - يعني بيت المقدس الذي بعث الله منه عيسى - واستعلن من جبال فاران - يعني: جبال مكة التي أرسل الله منها محمدًا - فذكرهم على الترتيب الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان؛ ولهذا أقسم بالأشرف، ثم الأشرف منه، ثم بالأشرف منهما" [تفسير ابن كثير].



حبرٌ يصرخ لظهور نجم مولد النبي صلى الله عليه



جاء في سيرة ابن هشام عن سيدنا حسان بن ثابت قصة دلَّت على مدى انتظار اليهود لنبي آخر الزمان، ومعرفتهم له، بوصفه وصفته، بل باسمه، ولما وُلد وظهر نجمه تحدث إليهم أحدهم، وقد سمع هذا الكلام سيدنا حسان، قال ابن إسحاق: "وحدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة الأنصاري قال: حدثني من شئت من رجال قومي، عن حسان بن ثابت قال: والله إني لغلام يفعة ابن سبع سنين، أو ثمان أعقل كل ما سمعت إذ سمعت يهوديًّا يصرخ بأعلى صوته على أطمة بيثرب: يا معشر يهود، حتى إذا اجتمعوا إليه، قالوا له: ويلك ما لك؟ قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. قال محمد بن إسحاق: فسألت سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت، فقلت: ابن كم كان حسان بن ثابت مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ فقال: ابن ستين سنة، وقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وخمسين سنة، فسمع حسان ما سمع وهو ابن سبع سنين" [سيرة ابن هشام].

وقد تبين من هذا الأثر كيف عرف الحبر نجم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تصديقًا لقول الله تعالى: {ٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَٰهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ يَعۡرِفُونَهُۥ كَمَا يَعۡرِفُونَ أَبۡنَآءَهُمۡۖ وَإِنَّ فَرِيقٗا مِّنۡهُمۡ لَيَكۡتُمُونَ ٱلۡحَقَّ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ} [البقرة١٤٦]، وقد تبين مثل ذلك في قصة إسلام سيدنا عبد الله بن سلام.

ولولا ما قرأه ابن سلام في كتبه السابقة لَمَا عرف النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه من خلال البشارات به استطاع أن يقدم تلك الأسئلة، ليفوز بما بشرت به التوراة، وجاء عنه في كلامه لليهود "يا معشر اليهود، اتقوا الله، فو الله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله، وأنه جاء بحق" [رواه البخاري].

هذه البشارات النبوية من التوراة والإنجيل، وشهادات أحبار اليهود وعلماء النصارى بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تظل أدلةً كونية على صدق رسالته الخاتمة؛ فقد عرفه أحبار ورهبان أهل الكتاب كما يعرفون أبناءهم، لكن الحسد والكِبْرَ حال بينهم وبين الإيمان، فكانت هذه الشهادات من أعظم البراهين على عالمية دعوته، وخلود ذكراه في الكتب السماوية، مما يزيد المؤمنين يقينًا، ومما يزيد اليقين ويعزز الحب، وينير القلوب معرفة الكهان والعرافين بل ومعرفة الملوك السابقين بقدومه ومولده الشريف.



بحيرى الراهب يبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم



جاء في كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم "لما بلغ اثنتي عشرة سنة ـ قيل: وشهرين وعشرة أيام ـ ارتحل به عمه أبو طالب تاجرًا إلى الشام، حتى وصل إلى بُصْرَى ـ وهي معدودة من الشام -، وقَصَبَة لحُورَان، وكانت في ذلك الوقت قصبة للبلاد العربية التي كانت تحت حكم الرومان، وكان في هذا البلد راهب عرف بـ: بَحِيرَى، واسمه ـ فيما يقال: جرجيس -، فلما نزل الركب خرج إليهم، وكان لا يخرج إليهم قبل ذلك، فجعل يتخلّلهم حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين، فقال له أبو طالب وأشياخ قريش: وما علمك بذلك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدًا، ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة، وإنا نجده في كتبنا، ثم أكرمهم بالضيافة، وسأل أبا طالب أن يرده، وقد قال: من أبوه، فقال: أنا، قال: لا ينبغي أن يكون أبوه حيًا، ولا تقدم به إلى الشام، خوفًا عليه من الروم واليهود، فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى مكة" [سيرة ابن هشام].

وهذا يربط النسق مع حديث: «ورأتْ أمي حين ولدتني نورًا أضاءت منه قصور بُصرى».



سطيح الكاهن وملك فارس ومولد الهادي البشير



وُلد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة شهدت أحداثًا عظيمة دلّت على نبوّته، منها:

ارتجاج إيوان كسرى - قصر الملك الفارسي - وسقوط أربع عشرة شرفة منه، وجفاف بحيرة ساوة.

كذا انطفاء نار فارس التي كانت مشتعلة منذ ألف عام دون انقطاع، وقد رآى الموبذان - كاهن الفرس - رؤيا حيث رأى إبلًا شديدة تقود خيلًا عربيَّة قد قطعت نهر دجلة، وانتشرت في بلاد الفرس.

ففزع كسرى من هذه الأحداث، فاستدعى وزراءه وكهنته، فأخبروه بأن هذه علامات حدث عظيم في أرض العرب، فأرسل إلى النعمان بن المنذر - حاكم الحيرة - يطلب منه عالمًا ليفسّر هذه الحوادث، فأرسل إليه عبد المسيح بن حيان، ولكن لم يعرف عبد المسيح التفسير، لكنه أرشد كسرى إلى عرّاف يُدعى سطيح يسكن مشارف الشام، وكان على وشك الموت، فذهب عبد المسيح إلى سطيح وأنشده قصيدة يصف فيها رحلته إليه ويستنجده للتفسير.

فأجابه سطيح وهو على فراش الموت قائلًا: "عبد المسيح، جاء إلى سطيح، وقد أوفى على الضريح، بعثك ملك بن ساسان، لارتجاس الإيوان، وخمود النيران، ورؤيا الموبذان، رأى إبلًا صعابًا، تقود خيلًا عربًا، قد قطعت دجلة، وانتشرت في بلادها. يا عبد المسيح إذا كثرت التلاوة، وظهر صاحب الهراوة، وفاض وادي السماوة، وخمدت نار فارس، فليس الشام لسطيح شامًا، يملك منهم ملوك وملكات، على عدد الشرفات، وكل ما هو آت آت".

ثم مات سطيح بعد أن نبأ بظهور نبي جديد وانتشار ملك العرب، عاد عبد المسيح إلى كسرى وأخبره بما قاله سطيح، فاستاء كسرى وتشاءم من أن يكون ملك الفرس زائلًا على يد العرب [سير أعلام النبلاء].

وقد كان ذلك، فالأمر تعدى من مجرد تنبؤ كاهن أو معرفة عراف، بل كان الملوك يتوقعون مولده، وينتظرون ظهوره، كما كان من سيف بن زي يزن.

سيف بن ذي يزن والبشارة بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم

بعد انتصار سيف بن ذي يزن على الحبشة، وفدت إليه وفود العرب لتهنئته، وكان من بينهم وفد قريش الذي ضم السيد عبد المطلب بن هاشم وغيره من أشراف مكة.

وقد استقبلهم الملك سيف بن ذي يزن في قصره "غمدان" بحفاوة، وأجزل لهم العطاء، ثم استدعى السيد عبد المطلب استدعاءً خاصًا وأخبره بسر عظيم، قائلًا: "يا عبد المطلب إني مفض إليك من سر علمي أمرًا... إني أجد في الكتاب المكنون... أنه إذا ولد بتهامة غلام بين كتفيه شامة، كانت له الإمامة، ولكم به الزعامة إلى يوم القيامة... اسمه محمد، يموت أبوه وأمه، ويكفله جده وعمه... يعبد الرحمن، ويدحض الشيطان، ويخمد النيران، ويكسر الأوثان، قوله فصل، وحكمه عدل".

فسأله عبد المطلب: "عز جدك، ودام ملكك، وعلا كعبك، فهل الملك سارني بإفصاح، فقد وضح لي بعض الإيضاح".

فأكد له الملك: "والبيت ذي الحجب... إنك لجده يا عبد المطلب غير ذي كذب".

فأخبره عبد المطلب بأنه قد رزق بحفيد اسمه محمد يتيم الأب والأم، وهو يكفله مع عمه، فنصحه الملك بحماية الطفل من اليهود وكتم السر، ثم أجزل لهم العطاء مرة أخرى قبل رحيلهم" [دلائل النبوة للبيهقي].



سيدنا سلمان الفارسي الباحث عن الحق

لم يكن سيدنا سلمان الفارسي كأي رجل فارسي نشأ وتربي ليأكل ويشرب وتأخذه متع الحياة ويترك قلبه المتوجه نحو شيء يفقده، إنه النور الذي يغيب عنه، وقد جاء في قصة إسلامه ومعرفته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبحثه عنه؛ فتحكي قصة سيدنا سلمان الفارسي - رضي الله عنه - رحلته الطويلة في البحث عن الحق، فقد نشأ في بلاد فارس مجوسيًا، ثم اهتدى إلى النصرانية بعد سماعه أصوات المصلين في كنيسة، وتنقل بين عدة رهبان صالحين، وكان كل راهب عند موته يوصيه باللحاق بالآخر، إلى أن أوصاه آخرهم بنبي سيبعث في أرض العرب بعلامات واضحة: أنه يهاجر إلى أرض بين حرتين - المدينة المنورة -، ويأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة.

وقد وقع سيدنا سلمان في الأسر وبِيع ليهودي في المدينة، وعندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرًا، تحقق سلمان بنفسه من هذه العلامات:

فقدّم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم- صدقة فرفضها قائلاً لأصحابه: "كلوا" وأمسك يده فلم يأكل، ثم قدّم هدية فقال: "أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وأمر أصحابه فأكلوا معه" ونظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة، فانكب عليه يقبله ويبكي، ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كاتِب يا سلمان" فكاتب سيده على ثلاثمائة نخلة وأربعين أوقية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: "أعينوا أخاكم"، فأعانه المسلمون حتى أدى ما عليه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما أعطاه ذهبًا: "خذ هذه فأد بها ما عليك يا سلمان! فإن الله عز وجل سيؤدي بها عنك" [سير أعلام النبلاء].