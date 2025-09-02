حكم منح البنات ممتلكات في حياة الوالدين لضمان حقوقهن بعد الوفاة.. أزهري يجيب

قال الدكتور أسامة قابيل، أحد علماء الأزهر الشريف، إن للأب أو الأم الحق الشرعي في منح الأبناء أو البنات ممتلكات أو أموالًا خلال حياتهم على سبيل الهبة، بما يرسخ قيم العدل والمساواة ويؤكد حقوقهم الشرعية.

وأكد قابيل أن الهبة في حياة الوالدين من الحقوق المشروعة التي أجازها الشرع، لافتًا إلى أنه يمكن أيضًا كتابة وصية بعد الوفاة لضمان وصول الحقوق إلى البنات بصورة منظمة وواضحة، دون أن يؤدي ذلك إلى الإخلال بحصص الورثة الشرعيين الآخرين.

وأضاف أنه في حال قيام الأب بكتابة ممتلكاته لبناته بدافع الحرص عليهن وحمايتهن، فإن ذلك جائز شرعًا بشرط ألا تكون النية إقصاء باقي الورثة أو حرمانهم من حقوقهم، مشيرا إلى أن الشرع يعطي الوالدين حرية التصرف في أموالهم في حياتهم ضمن الضوابط الشرعية.

وبيّن أن هذا الحكم يشمل الحالات التي لا يوجد فيها أولاد ذكور، مستشهدًا بما قام به الإعلامي الراحل وائل الإبراشي حين منح ابنته ممتلكات وأموالًا في حياته، معتبرًا أن هذا التصرف لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويجسد ممارسة مشروعة من الوالدين لحماية حقوق البنات سواء في حياتهم أو بعد رحيلهم.

كما دعا قابيل الورثة إلى احترام ما يقرره الأب في حياته من تصرفات في ماله، طالما تم ذلك وفق أحكام الشريعة الإسلامية التي أقرت حقه في الهبة لأي من أبنائه أو بناته، موضحًا أن المال ملك لصاحبه، وله أن يهب منه ما يشاء ضمن الحدود الشرعية.

وشدد على أن الشرع الحنيف يدعو إلى التوازن بين حقوق الورثة ويمنح الوالدين وسائل شرعية لحفظ حقوق البنات وصون الميراث، مستشهدًا بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، حين سأله النبي وهو في مرضه أن يتصدق بمعظم ماله، فرفض النبي وأرشده إلى أن الثلث هو الحد الأقصى، مؤكدًا أن ترك الورثة أغنياء خير من تركهم فقراء يسألون الناس.



