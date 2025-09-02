خلال ساعات.. اعتماد نتيجة الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية

يعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية، خلال الساعات القادمة.

وكانت نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول، للعام الدراسى 2024/ 2025م، وبلغت نسبة النجاح فى القسم العلمى 65.01%، بينما بلغت فى القسم الأدبى 45.50%، بنسبة نجاح عامة بلغت 53.99%.

ويعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، بعد قليل، نتائج الدور الثانى للشهاداتين الابتدائية والإعدادية، وأبناؤنا فى الخارج.

واعتمد الدكتور محمد الضويني نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسى 2024/2025.

وبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الابتدائية هذا العام (220383) طالبًا وطالبة، حضر منهم فعليًا (217724)، وبلغ عدد الناجحين (189930) بنسبة نجاح بلغت (87.23%)، فى حين بلغ عدد الطلاب الذين لهم دور ثانٍ (30453) طالبًا وطالبة.

أما فى الشهادة الإعدادية، فقد تقدم للامتحانات (196577) طالبًا وطالبة، حضر منهم (192052)، وبلغ عدد الناجحين (147567)، بنسبة نجاح وصلت إلى (76.84%)، فيما بلغ عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الدور الثانى (49009).

وفى إطار الحرص على التيسير على الطلاب وأولياء الأمور، وجَّه وكيل الأزهر بنشر النتائج رسميًا عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وذلك لتمكين الجميع من الاطلاع السريع على النتيجة دون الحاجة للتوجه إلى المعاهد أو الإدارات التعليمية، ويمكن الحصول على النتائج من خلال الرابط التالي.. اضغط هنا