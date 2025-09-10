قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رؤساء هيئات الطاقة والرقابة النووية يتفقدون خدمات السيكلوترون الطبي بـ«شفاء الأورمان» بالأقصر|صور
مؤلفة حكاية هند: شخصية الزوج النرجسي في المسلسل عرضت بدقة علمية
مبابي يعترف: الكرة الذهبية هذا العام بعيدة عني.. وأرشح ديمبلي وحكيمي
من صحنه العامر.. السفير الإيطالي يشيد بالأنشطة العلمية والدعوية للجامع الأزهر
نقل تبعية ميناء أبو طرطور من العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية إلى موانئ البحر الأحمر
لأول مرة في مصر.. شحن كارت الكهرباء حصريًا عبر تطبيق أورانچ
الخارجية الأمريكية: خطوات إسبانيا ضد إسرائيل مثيرة للقلق وتعزز الإرهـ اب
دعاء للإقلاع عن الذنوب والمعاصي ..ردده بصدق ويقين خالص
سلاح الجو الإسرائيلي استهدف لأول مرة منصتي إطلاق صواريخ في صنعاء
وفد تونسي يزور مشروعات مستقبل مصر والريف المصري والفيوم للسكر
أول تعليق من حزب الله على العدوان الإسرائيلي ضد قطر
مدبولي يكلف برفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق المحيطة بمطار الإسكندرية
ديني

من صحنه العامر.. السفير الإيطالي يشيد بالأنشطة العلمية والدعوية للجامع الأزهر

محمد شحتة

استقبل الجامع الأزهر الشريف اليوم، ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا لدى القاهرة وزوجته، حيث قام كواروني بجولة تفقدية في أروقة الجامع الأزهر، اطلع خلالها على الأنشطة العلمية المختلفة التي تُعقد في الجامع العتيق.

وأبدى السفير الإيطالي، إعجابه الشديد بالتنوع والثراء المعرفي الذي يقدمه الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، مؤكدًا أن هذه الأنشطة تلعب دورا محوريا في نشر الفكر الإسلامي المعتدل وتعزيز الحوار بين الثقافات.

وكان في استقبال السفير الإيطالي وقرينته، الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، حيث قاما بجولة تعريفية داخل أروقة الجامع الأزهر الشريف، استعرض خلالها د. عودة، أنشطة الجامع الزهر والتي تتنوع ما بين تحفيظ القرآن الكريم لفروع الرواق الأزهري المنتشرة في أكثر من 1450 فرعًا على مستوى الجمهورية، ونشر العلوم الشرعية والعربية بجميع المحافظات، إضافة إلى أروقة الخط  العربي والزخرفة الإسلامية.

كما قام الدكتور عودة، بشرح مختصر لتاريخ الجامع الأزهر العتيق كمركز عالمي للإشعاع الفكري والديني، ودوره في نشر رسالة الإسلام السمحة في مشارق الأرض ومغاربها على مدار أكثر من ١٠٨٥ عامًا.

السفير الإيطالي ينقل تحيات الشعب الإيطالي إلى مصر والأزهر الشريف

وفي ختام زيارته أعرب كواروني، عن بالغ سعادته بهذه الزيارة وامتنانه لإدارة الجامع الأزهر الشريف، لما لمسه من حفاوة الاستقبال، وما شاهده من أنشطة علمية ودينية متعددة داخل الجامع الأزهر، كما نقل تحيات الشعب الإيطالي إلى مصر والأزهر الشريف.

جدير بالذكر أن الجامع الأزهر يستقبل وبشكل يومي زيارات رسمية دولية ومحلية، تتمثل في كبار المسئولين بالدول العربية والإسلامية والأجنبية، وكان آخرها زيارة وفد سفراء الاتحاد الأوروبي، وغيرهم من الزعماء والرؤساء والملوك خلال الفترة الماضية.

