بمصروفات.. جامعة الأزهر تطلق 4 برامج هندسية جديدة

أعلنت جامعة الأزهر عن إطلاق أربعة برامج متميزة في كليات الهندسة للبنين والبنات للعام الدراسي الجديد، وذلك في إطار حزمة البرامج العلمية الخاصة التي أقرها مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للأزهر، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأوضح الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، أن البرامج الهندسية الجديدة تأتي مواكبة لمتطلبات المجتمع وسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وبما ينسجم مع رؤية مصر 2030م، مؤكدًا أن المصروفات الدراسية لهذه البرامج روعي فيها أن تكون أقل من نظيراتها بالجامعات الأخرى.

وتتضمن البرامج الهندسية الجديدة:

1- برنامج الطاقة المتجددة والمستدامة.

2- برنامج هندسة النظم الذكية.

3- برنامج هندسة العمارة البيئية والعمران.

4- برنامج الهندسة المدنية والبنية التحتية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذه البرامج تعكس حرص جامعة الأزهر على إعداد كوادر هندسية قادرة على المنافسة في سوق العمل، ومؤهلة للمشاركة في المشروعات القومية الكبرى والتنمية المستدامة.