قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة تعلن توافر أمصال العقارب والثعابين بالوحدات الصحية بالخارجة
مجلس الاتحاد السكندري يجتمع لتوفيق أوضاع النادي وفقاً لتعديلات قانون الرياضة الجديد
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 10 سبتمبر 2025
قرار جديد في دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
زيلينسكي: الطائرات الروسية بدون طيار فوق بولندا تشكل "سابقة خطيرة" لأوروبا
وزيرة التنمية المحلية: تطوير مدينة دهب يتضمن إطلاق منصة لطرح فرص استثمارية قابلة للتنفيذ
التحقيق مع البلوجر أصالة وشقيقها بتهمة بث محتوى خادش للحياء
ترامب غاضب من تجاهل إسرائيلي.. رئيس الأركان أبلغه بهجوم الدوحة بدلًا من تل أبيب
حقيقة زيادة أسعار الزي المدرسي بنسبة 10%.. فيديو
نائب وزير الصحة يتفقد مشروع تطوير مستشفى أبنوب المركزي والمبرة بأسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خاتم رسول الله.. كم كان وزنه ونوع الفص وكيف كان نقشه؟| اعرف التفاصيل

النبي محمد
النبي محمد
إيمان طلعت

سأل الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن أشياء سيدنا رسول الله ﷺ كيف نأخذ منها حب رسول الله من ناحية، وكيف نأخذ منها أخلاق رسول الله ﷺ من ناحية أخرى، وكيف نعلم أبناءنا حب رسول الله ﷺ وأخلاقه منها؟.

وأضاف جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ان خاتمه الشريف لم يزد في وزنه عن درهمين (ستة جرامات) ، بفص عقيق وهو من أرخص أنواع الأحجار -وإلى يومنا هذا-، نَقْشُهُ: الله، وتحته بسطر: رسول، وتحتها بسطر: محمد؛ فتقرأ من أسفل إلى أعلى:


الله
رسول
محمد


وذلك إعلاءً للفظ الجلالة وتواضعًا، وهو خير من تواضع من العالمين لربه، وإرشادًا للأمة أن التفاخر والتكبر لا يحبه الله جل جلاله ، كان ﷺ قادرًا على أن يلبس الديباج والسندس، فقد كان ملكًا عظيم الملك، كان ملكًا مجيَّشًا منتصرًا، ينتصر على أعدائه، ويفتح الأرض في المشارق والمغارب، لكنه تخير جانب ربه، وتخير التواضع في الدنيا والزهد فيها، بعد أن عرضت عليه من قبل ربه، ومن قبل الناس.

وتابع: كانت وِسادتُه ﷺ من ليف خشن، وكان عظيمًا بربه في نفسه، ولم تكن الأشياء دالة على فخامة نفسه، ولم تكن الأشياء هي الدالة على عظمته في نفسه، كما يربط كثيرٌ من أبنائنا بين فخامة الأشياء، وبين العزة في النفوس.

وأضاف: علموا أبناءكم من سيرة رسول الله ﷺ أن يفصلوا بين التواضع لله في الظاهر، وأن الأمر إنما مداره العمل والحركة، والحركة فيها بركة عندما تكون لرب العالمين، وبين الربط الخائب المادي بين الأمور المادية الظاهرة، وبين الفخامة في النفوس. 

ونوه قائلا: بينوا لهم كيف أن رسول الله ﷺ في عَصاه التي كان يمسك بها لم تكن من قرن الخرتيت ولا من العاج ولا من مادة غالية فخيمة، بل كانت غصن شجرة لا يؤبه له، لكن خاتم رسول الله لو وجد الآن ندفع فيه أرواحنا؛ لأنه أخذ القيمة من سيدنا رسول الله ﷺ بالبركة التي كانت في يده، لا ندفع فيه أموالاً؛ فإن أموال الأرض لا تكفي، إنما ندفع فيه مُهجَنا حفاظًا عليه وتبركًا به ، ظل هذا الخاتم يتوارث حتى ذهب إلى سيدنا عثمان رضي الله عنه ، فضاع منه في بئر (أريس)، فأخذ يبحث عنه، ونزح البئر مرات، وخصص له كتيبه للبحث عنه، وكانت الصحابة الكرام تحب أثر رسول الله ﷺ وتتبرك به حبًّا فيه.

وأوضى المسلمين قائلا: علموا أولادكم حبَّ رسول الله ﷺ ؛ فإن حبه ركن الإيمان.

حب رسول الله المولد النبوي علي جمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025

منتخب مصر

منتخب مصر يقترب من المونديال.. سيناريوهات التأهل بعد التعادل مع بوركينا فاسو

محمد صلاح

ليفربول يرسل طائرة خاصة لإعادة محمد صلاح من بوركينافاسو

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

دولار امريكي

عقب تراجعه .. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

الراحل أحمد الدجوي وشقيقه عمرو

أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رئيس وزراء قطر

رئيس وزراء قطر: الولايات المتحدة أبلغتنا بوقوع الهجوم على الدوحة بعد الاستهداف بعشر دقائق

ترشيحاتنا

أحمد جابر، عضو غرفة الجيزة التجارية

الغرف التجارية: تخفيضات تصل لـ 25% في المعارض.. فيديو

الذهب

عيار 21 بكام؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو

التضخم

بشرى سارة للمواطنين.. انفراجة في الأسعار والتضخم السنوي يهبط إلى 11.2% في أغسطس

بالصور

رفقة ابنها.. جوري بكر تستعرض رشاقتها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

10 خطوات لتخطي فسخ الخطوبة

10 خطوات لتخطي فسخ الخطوبة
10 خطوات لتخطي فسخ الخطوبة
10 خطوات لتخطي فسخ الخطوبة

أسرار الطعم اللذيذ.. طريقة عمل الكشري

الكشري
الكشري
الكشري

10 إشارات واضحة تدل أن خاطبك "يلعب بمشاعرك" وليس جادًا في الزواج

جواز المصالح وولاد الأصول..هل النية تبرر العلاقة؟
جواز المصالح وولاد الأصول..هل النية تبرر العلاقة؟
جواز المصالح وولاد الأصول..هل النية تبرر العلاقة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد