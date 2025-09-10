قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد ساعات من القصف الإسرائيلي للدوحة.. صورة لـ خليل الحية تثير الجدل | شاهد
وزير الخارجية : غطرسة القوة لن تحقق لإسرائيل الأمن والاستقرار
برعاية الرئيس السيسي.. اتفاق القاهرة بين إيران والوكالة الذرية يفتح مرحلة جديدة في المنطقة
رئيس وزراء بريطانيا يصف الغارة الإسرائيلية على الدوحة بـ «الانتهاك الخطير»
بوركينافاسو يُقدّم هدية خاصة لـ محمد صلاح .. شاهد
دمــ.ـاء في الدوحة.. قتيــ.ـل ثانٍ يسقط جراء الهجوم الإسرائيلي على قطر
من غرفة السيطرة.. «زامير» يقود الطيارين الإسرائيليين شخصيًا لضرب قادة حماس في قطر|شاهد
3 أدعية تسدّد كل ديونك .. ردّدها بيقين يفرج الله همّك
اتحاد الكرة يكشف حقيقة إقامة مباراة مصر وجيبوتي في القاهرة
طارق أبو العينين : لاعبو المنتخب «رجالة» وحققنا المطلوب أمام بوركينا فاسو
وزير الخارجية يحذّر: سد النهضة غير شرعي.. ومصر تحتفظ بحق الدفاع عن مياهها
الجامعة العربية تحذر: عدوان إسرائيل على الدوحة يضع استقرار المنطقة على المحك
ديني

الدَّين همٌّ بليل ومذلة بالنهار، وعندما كان النبي يتعبد لله- عز وجل- كان يدعو ويستعيذ من ضلع الدين، وهناك 3 أدعية يسد الله به دين المؤمن و لو كانت كجبل أحد.

الدعاء الأول
دخل رسول الله ﷺ المسجد فوجد رجلاً من الأنصار يقال له (أبو أمامة) فقال له : يا أبا أمامة، ما لي أراك جالساً في المسجد في غير وقت الصلاة ؟ فقال : هموم لزمتني وديون يا رسول الله ! فقال ﷺ : أفلا أعلمك كلامًا إذا أنت قُلته أذهَبَ الله هَمَّك وقضى عنك دينك ؟ قُل إذا أصبحت وإذا أمسيت : (اللهم إني أعوذ بك من الهَم والحَزَن ، وأعوذ بك من العَجزِ والكَسَل ، وأعوذ بك من الجُبن والبُخل ، وأعوذ بك من غَلَبَة الدَّين وقهرِ الرِّجَال) قال أبو أمامة : ففعلتُ ذلك ، فأذهَبَ الله هَمِّي ، وقَضَى عني دَيني

الدعاء الثاني
قال رسول الله ﷺ لسيدنا علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) :ألا أعلمك كلماتٍ لو كان عليك مثل جَبَل صبير (جبل في اليمن) دَينًا لأدَّاه الله عنك ؟ قل : (اللهم اكفِني بحلالك عن حَرَامِك ، وأغنني بفَضلك عمَّن سِوَاك)

الدعاء الثالث
قال رسول الله ﷺ لمعاذ بن جبل (رضي الله عنه) : ألا أعلمك دعاءً تدعو به ، لو كان عليك مثل جبل أحدٍ دينًا لأدَّاه الله عنك ؟ قل : (اللهم مَالِكَ المُلك ، تُؤتي المُلك من تشاء ، وتنزِعُ المُلك مِمَّن تشاء ، وتُعزُ من تشاء ، وتذلُ من تشاء ، بيَدِكَ الخير ، إنك على كل شيء قدير ، رحمنَ الدُنيا والآخرة ورَحِيمَهُمَا ، تُعطيهِما من تشاء ، وتمنعهما من تشاء ، ارحمني رحمةً تُغنيني بها عن رحمة من سواك).

دعاء يسد الديون

-وفي سداد الديون علينا بصلة الرحم، فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» أخرجه البخاري في "صحيحه".

وعن أبي هُرَيْرةَ قالَ : كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ يقولُ : اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ منَ الجوعِ ، فإنَّهُ بئسَ الضَّجيعُ ، وأعوذُ بِكَ منَ الخيانةِ ، فإنَّها بئستِ البِطانةُ.

قال الله تعالى: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا سورة نوح من 10

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة المال وقهر الرجال. كذلك اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء.

-اللّهم صُبّ علينا الخير صبًّا صبًّا ولا تجعل عيشنا كدًّا كدًّا.

-اللّهم ربّ السموات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شرّ كلّ شيء أنت آخذ بناصيته اللّهم أنت الأوّل فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر.

- اللّهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيّبًا من غير كدّ، واستجب دعائي من غير ردّ، وأعوذ بكَ من الفضيحتين الفقر والدّين، اللّهم يا رزاق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين.

- اللّهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسره وإن كان كثيرًا فبارك فيه يا أرحم الراحمين، اللهم صلي على محمد وآل محمد، واكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمّن سواك يا إله العالمين، وصلّى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

