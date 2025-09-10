إعلام بنات الأزهر تكشف تفاصيل برنامجها الدراسي الجديد لأول مرة باللغة الإنجليزية

أعلنت كلية الإعلام بجامعة الأزهر إطلاق برنامج الإعلام باللغة الإنجليزية لأول مرة ضمن سلسلة البرامج الخاصة التي أقرتها جامعة الأزهر، برعاية وتوجيه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وإشراف الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور سيد بكري نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.

وقال الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، إن حزمة البرامج العلمية الجديدة جاءت لتلبي حاجة المجتمع وسوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في ضوء رؤية مصر 2030، لافتا إلى أن البرامج العلمية الخاصة بمصروفات تمت الموافقة عليها من خلال مجلس الجامعة، والمجلس الأعلى للأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأوضحت الدكتورة ولاء العقاد، عميد كلية الإعلام بنات بجامعة الأزهر، في تصريح، أن استراتيجية قائمة على التطوير والتحديث المستمر لمناهج الكلية ونظم الدراسة، والتي جاء في أحدث تعديل لها برنامج الإعلام باللغة الإنجليزية وهو أحدث برامج الكلية وتستمر به الدراسة لمدة 4 سنوات دراسية بما يعادل 8 فصول دراسية، ويمنح الخريج درجة بكالوريوس الإعلام.

كما يصبح الخريج قادرا على العمل في التحرير الصحفي في وكالات الأنباء العالمية أو الصحف والمجلات التي تصدر باللغة الإنجليزية، أو مراسل أجنبي سواء للصحف، المواقع الإخبارية والقنوات التليفزيونية والإذاعية، بجانب العمل في الترجمة أو التدقيق اللغوي، خاصة في دور النشر أو الشركات التي تتعامل مع محتوى باللغتين العربية والإنجليزية، كما يمكن للمتخصصين في الإذاعة والتلفزيون بالبرنامج العمل كمذيعين ومقدمين برامج باللغة الإنجليزية ، أو إذاعة نشرات إخبارية في القنوات الإخبارية سواء الأجنبية أو الموجهة باللغة الإنجليزية.

وأشارت عميد كلية الإعلام بنات بجامعة الأزهر إلى أنه يمكن لخريجي برنامج الإعلام باللغة الإنجليزية أن يشغل مناصب مثل مساعد مخرج، أو منتج، أو معد برامج، حيث تتطلب هذه الوظائف فهمًا عميقًا لعمليات الإنتاج، بالإضافة إلى القدرة على كتابة النصوص السينمائية أو البرامجية باللغة الإنجليزية.

كما يمكن للمتخصص في العلاقات العامة والإعلان العمل كمسؤول علاقات عامة أو منسق إعلامي في الشركات الكبرى أو المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية، وتتضمن هذه الوظيفة صياغة البيانات الصحفية باللغة الإنجليزية، والتواصل مع وسائل الإعلام، وتنظيم الفعاليات، أو التسويق الرقمي، حيث يمكن لخريج الإعلام العمل كمدير محتوى، أو مسؤول عن وسائل التواصل الاجتماعي، مستخدمًا مهاراته في الكتابة والتواصل لإدارة الحملات الرقمية، بالإضافة للعديد من الوظائف والمهام التي يمكن الخريج القيام بها في مؤسسات محلية ودولية.

وقالت الدكتور ة ولاء العقاد، إن هناك شروطا لقبول الطلاب في برنامج الإعلام باللغة الإنجليزية، من بينها أن يكون الطالب حاصلاً على الشهادة الثانوية الأزهرية" علمي- أدبي" أو مايعادلها . بالإضافة إلى الشروط الواردة بالقانون 103 لسنة 1961، ويحدد مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجالس الكليات عدد الطلاب الذين يمكن قبولهم سنويًا في كل برنامج بكل كلية من كليات القطاع.

كما يجوز قبول تحويل الطلاب المقيدين في إحدى كليات الجامعة بشرط استيفاء الطالب لمتطلبات القبول بالكلية وتحتسب للطالب المقررات التي درسها في الكلية المحول منها وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس الكلية، وأن يجتاز الكشف الطبي الذي تجريه الجهة الطبية المسئولة بالجامعة وفقاً لما تتطلبه طبيعة البرنامج الدراسي.