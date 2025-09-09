قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

جامعة الأزهر تستحدث 23 برنامجا علميا خاصا بمصروفات دراسية.. تعرف عليها

محمد شحتة

أعلن الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر عن حزمة برامج علميَّة جديدة تلبي حاجة المجتمع وسوق العمل محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا في ضوء رؤية مصر 2030م.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر، أن هذه البرامج العلمية الخاصة بمصروفات تمت الموافقة عليها من خلال مجلس الجامعة، والمجلس الأعلى للأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وبيَّن رئيس الجامعة أن هذه البرامج العلمية المتميزة روعي فيها أن تكون بأسعار أقل من نظيراتها في الجامعات الأخرى، وأن البرامج الجديدة هي:

1- برنامج إعداد معلم اللغة العربية للناطقين بغيرها، بكليات التربيةو اللغة العربية.

2- برنامج جودة وسلامة الغذاء، بكليات الزراعة.

3- برنامج الإعلام (لغة إنجليزية)، بكليات الإعلام.

4- برنامج إعداد معلمات رياض الأطفال باللغة الإنجليزية.

5- برنامج الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية.

6- برنامج المساحة ونظم المعلومات الجغرافية، بكليات الدراسات الإنسانية.

7- برنامج إدارة ريادة الأعمال والابتكار.

8- برنامج نظم ومعلومات الأعمال (BIS)، بكليات التجارة.

9- برنامج القراءات القرآنية وعلومها كبار السن ، بكليات الدراسات الإسلامية بالجامعة.

10-برنامج القراءات القرآنية وعلومها، كبار السن بكلية القرآن الكريم.

11- برنامج تكنولوجيا الملابس بكلية الإقتصاد المنزلي

12- برنامج إعداد معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية بالمدارس الدولية واللغات (للبنين والبنات).

13-برنامج إعداد معلم البيولوجيا والجيولوجيا باللغة الإنجليزية بالمدارس الدولية واللغات (للبنين والبنات) بكليات التربية.

14-هندسة تنسيق الحدائق واللاند سكيب بكليات الهندسة الزراعية.

15- برنامج التحاليل البيولوجية والكيمياء.

16- برنامج التكنولوجيا الحيوية والكيمياء الحيوية الجزيئية.

17- برنامج الفيزياء الإشعاعية والطبية.

18- برنامج الجيولوجيا الهندسية والبيئية.

19- برنامج الكيمياء التطبيقية الصناعية بكليات العلوم

20-برنامج الطاقة المتجددة والمستدامة بكليات الهندسة بنين وبنات.

21-برنامج هندسة النظم الذكية بكليات الهندسة بنين وبنات.

22-برنامج هندسة العمارة البيئية والعمران بكليات الهندسة بنين وبنات.

23- برنامج الهندسة المدنية والبنية التحتية بكليات الهندسة بنين وبنات.

