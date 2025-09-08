المجلس الأعلى للأزهر يوافق على إنشاء جامعة الأزهر الأهلية

أعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، عن موافقة المجلس الأعلى للأزهر، على إدراج واستحداث حوالي 20 برنامج جديد يتم استقبال الطلاب فيهم من العام الدراسي الجديد.

وقال محمود صديق، في تصريح خاص لصدى البلد، إن هذه البرامج موزعة على الكليات المختلفة وستكون مخصصة لتأهيل الطلاب لسوق العمل وفقا لما يتطلبه كل تخصص.

وذكر نائب رئيس جامعة الأزهر، أن رسوم الإلتحاق بالبرامج الجديدة بجامعة الأزهر ستكون أقل من مصروفات الجامعات الخاصة.

كما كشف محمود صديق، عن موافقة المجلس الأعلى للأزهر على إنشاء جامعة الأزهر الأهلية، وتم إرسال القرار لمجلس الوزراء للتصديق عليه، منوها أن الجامعة ستأخذ مراحل إنشائها بعد صدور موافقة مجلس الوزراء عليها.

وأشار إلى أنه لم يتم الاستقرار حاليا على مكان جامعة الأزهر الأهلية حيث من المتوقع أن يكون لها فروع في المحافظات.