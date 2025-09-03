جامعة الأزهر تناقش البرامج الخاصة المقترحة.. وتعلن 6 كليات جديدة في التنسيق

ناقش الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، مع عمداء ووكلاء الكليات البرامج الخاصة بنظام الساعات المعتمدة المقترحة للظهور في تنسيق هذا العام، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن هذه البرامج عقب الانتهاء من الموافقة عليها واعتمادها.

6 كليات جديدة بجامعة الأزهر

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن هذا العام سيشهد 6 كليات جديدة بجامعة الأزهر في القاهرة والوجهين البحري والقبلي وفقًا للموافقة الصادرة من رئيس الوزراء تتمثل في:

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنين بالقاهرة وأخرى للبنات

كلية البنات الأزهرية بقنا

كلية الطب البيطري للبنين بأسيوط

كلية الطب البيطرى للبنين بحوش عيسى بمحافظة البحيرة

كلية البنات الأزهرية بمطروح.

جاء اللقاء بحضور الدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر حلمي، مدير مكتب التميز، والسادة عمداء ووكلاء الكليات.