أبو زهرة: الاستثمارات القطرية دفعة قوية للاقتصاد المصري وتعكس ثقة المجتمع الدولي

أشاد الدكتور مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس الشيوخ، بقرار تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطني وتنعكس بشكل مباشر على دعم خطط التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأكد أبو زهرة أن هذه الاستثمارات ستسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتطوير قطاعات استراتيجية، فضلًا عن تعزيز ثقة المستثمرين في قوة ومتانة الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الدولة تمضي بخطوات واثقة نحو ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار في المنطقة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الحزمة الاستثمارية القطرية تأتي امتدادًا لسياسات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف بناء اقتصاد قوي ومستدام، وتحقيق التنمية الشاملة لصالح المواطن المصري.