رابط تسجيل الرغبات في تنسيق الأزهر 2025.. رتّب كلياتك واستعد

تستعد جامعة الأزهر، لفتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية الناجحين في الدورين الأول والثاني هذا العام، في تنسيق الأزهر 2025.

ومن المقرر أن تتيح جامعة الأزهر تسجيل الرغبات في تنسيق الأزهر 2025 خلال الساعات المقبلة، وبعدها يسجل جميع الطلاب الرغبات في الموقع الإلكتروني للتنسيق.

كليات جديدة في جامعة الأزهر

- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنين بالقاهرة وأخرى للبنات

- كلية البنات الأزهرية بقنا

- كلية الطب البيطري للبنين بأسيوط

- كلية الطب البيطرى للبنين بحوش عيسى بمحافظة البحيرة

- كلية البنات الأزهرية بمطروح.

كليات جامعة الأزهر للبنين

1 - كلية أصول الدين بالقاهرة وكليات أصول الدين والدعوة بالأقاليم :

( الزقازيق - طنطا - المنصورة - شبين الكوم - أسيوط ) .

ومدة الدراسة بها أربع سنوات للحصول علي درجة الإجازة العالية ( الليسانس ) في أصول الدين في أحد التخصصات التالية :

التفسير وعلوم القرآن - الحديث وعلومه - العقيدة والفلسفة - الدعوة والثقافة الإسلامية.

ويبدأ التخصص من الفرقة الثالثة بالشعب سالفة الذكر.

2 - كليات الشريعة والقانون : ( القاهرة - طنطا - تفهنا الأشراف - دمنهور - أسيوط ) .

وتمنح درجة الإجازة العالية ( الليسانس ) في أحد التخصصات التالية

( أ ) شعبة الشريعة الإسلامية : وتدرس فيها علوم الشريعة الإسلامية ومدة الدراسة بها أربع سنوات .

(ب) شعبة الشريعة والقانون : وتدرس فيها علوم الشريعة الإسلامية والعلوم القانونية التي تدرس في كليات الحقوق في جامعات جمهورية مصر العربية ومدة الدراسة بها أربع سنوات .

ويتمتع خريجو هذا القسم بكافة الحقوق المقررة لحاملي درجة الإجازة العالية في الشريعة الإسلامية فضلا عن الحقوق المقررة لحاملي الليسانس في الحقوق من كليات الحقوق في جامعات جمهورية مصر العربية .

(ج) شعبة الشريعة والقانون باللغات الأجنبية (قسم خاص بالمصروفات) : بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة فقط.

وتدرس فيها المواد المقررة علي قسم الشريعة والقانون الواردة في الفقرة ( ب) باللغتين العربية والإنجليزية علي أن لا تقل نسبة ما يدرس باللغة الإنجليزية عن 60% من المقررات الدراسية كل فيما يخصه ومدة الدراسة بها أربع سنوات.

3 - كليات اللغة العربية( بالقاهرة – المنصورة – إيتاي البارود- الزقازيق - جرجا) :

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية للحصول علي درجة الإجازة العالية (الليسانس) في أحد التخصصات التالية :

الشعبة العامة - التاريخ والحضارة .

- وبالنسبة لكلية اللغة العربية بشبين الكوم مدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية للحصول علي درجة الإجازة العالية (الليسانس) في الشعبة العامة و شعبة الوثائق والمكتبات .

- وبالنسبة لكلية اللغة العربية بأسيوط مدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية للحصول علي درجة الإجازة العالية (الليسانس) في الشعبة العامة – التاريخ والحضارة - شعبة الوثائق والمكتبات

4 – كلية الاعلام انتظام :

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في الاعلام

5 - كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة :

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في الدراسات الإسلامية والعربية .

6 - كليات الدراسات الإسلامية والعربية بالأقاليم :

( دمياط - دسوق - الشرقية - قنا ) .

ومدة الدراسة بكل منها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في أحد التخصصات التالية :

الشريعة الإسلامية - اللغة العربية (الشعبة العامة) - أصول الدين (التفسير وعلوم القرآن - الحديث وعلومه - العقيدة والفلسفة).

7 - كلية الدراسات الإسلامية بأسوان :

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في إحدي الشعبتين التاليتين :

الشريعة الإسلامية - أصول الدين (التفسير وعلوم القرآن - الحديث وعلومه - العقيدة والفلسفة).

8 - كلية التجارة بالقاهرة :

( أ ) شعبة التجارة باللغة العربية :

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في أحد التخصصات التالية :

إدارة أعمال - محاسبة - الإحصاء - الاقتصاد - التأمين.

والدراسة بها عامة في الفرقتين الأولي والثانية ويبدأ التخصص من الفرقة الثالثة.

وينفصل تخصص إدارة الأعمال عن المحاسبة بالسنة الرابعة ويعتبر كل منهما تخصصًا مستقلاً إلي جانب تخصصات الإحصاء - الاقتصاد - التأمين.

(ب) شعبة التجارة باللغة الإنجليزية (قسم خاص بالمصروفات) :

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية ( البكالوريوس ) في أحد التخصصات التالية :

المحاسبة - إدارة الأعمال - الاقتصاد - الإحصاء - التأمين.

9 - كلية اللغات والترجمة بالقاهرة :

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في أحد التخصصات التالية :

- اللغة الانجليزية وادابها - الترجمة الفورية في اللغة الانجليزية - اللغة الفارسية وادابها - اللغة الفرنسية وآدابها - الترجمة الفورية في اللغة الفرنسية -اللغة الاسبانية وآدابها - اللغة الالمانية وآدابها - اللغة التركية وآدابها - اللغة العبرية وآدابها - اللغة الافريقية وآدابها - اللغة الأوردية - اللغات الأوروبية القديمة -قسم الدراسات الإسلامية بإحدي اللغات (إنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الأسبانية أو الإفريقية)

10 - كلية التربية بتفهنا الأشراف - دقهلية : ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في الآداب والتربية في أحد التخصصات التالية :

الدراسات الإسلامية - اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - اللغة الفرنسية - الجغرافيا - التاريخ - علم النفس - التربية الخاصة - شعبة التعليم الاساسي ( القرآن الكريم و التربية الإسلامية - اللغة العربية - اللغة الانجليزية - دراسات اجتماعية) .

ولنيل درجة الإجازة العالية ( البكالوريوس ) في المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم- التربية الخاصة - شعبة التعليم الاساسي تخصص (علوم ورياضيات).

وتبدأ الدراسة في هذه التخصصات من الفرقة الأولي .

11 - كلية الخدمة الاجتماعية للبنين بالخانكة فصول تفهنا الاشراف : ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية ( البكالوريوس ) في الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع .

12 - كلية التربية بالقاهرة وأسيوط :

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في الآداب والتربية في أحد التخصصات التالية :

- الدراسات الإسلامية - اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - اللغة الفرنسية - الجغرافيا - التاريخ - علم النفس - التربية الخاصة- شعبة التعليم الأساسي بالقاهرة و اسيوط تخصص(القرآن الكريم و التربية الإسلامية - اللغة العربية - اللغة الانجليزية - دراسات اجتماعية) .

ولنيل درجة الإجازة العالية ( البكالوريوس ) في العلوم والتربية في أحد التخصصات التالية :

- الطبيعة والكيمياء - التاريخ الطبيعي - الرياضيات - شعبة التعليم الاساسي بالقاهرة فقط تخصص (علوم - رياضيات).

ويقتصر القبول بها علي الحاصلين علي الثانوية الأزهرية (علمي).

ولنيل درجة الإجازة العالية ( البكالوريوس ) في أحد الشُعب الآتية :

التربية الفنية - المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم - التربية الخاصة وتبدأ الدراسة في هذه التخصصات من الفرقة الأولي.



13- كلية التربية الرياضية بالقاهرة :

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية ( البكالوريوس ) في التربية الرياضية وتقبل الحاصلين علي الثانوية الأزهرية (علمي وأدبى)

14 - كليات الطب بالقاهرة ودمياط وأسيوط :

ومدة الدراسة بها خمس سنوات جامعية بالإضافة الي سنتين تدريبيتين إجباري لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في الطب والجراحة .

15 - كليتا الصيدلة بالقاهرة وأسيوط :

ومدة الدراسة بهما خمس سنوات جامعية لنيل درجة البكالوريوس في الصيدلة .

16 - كليتا طب الأسنان بالقاهرة وأسيوط :

ومدة الدراسة بهما أربع سنوات جامعية تسبقها سنة إعدادية لنيل درجة الإجازة العالية ( البكالوريوس ) في طب وجراحة الفم والأسنان (تليها سنة تدريبية) .

17 - كلية الهندسة بالقاهرة :

ومدة الدراسة بها خمس سنوات جامعية منها سنة إعدادية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في أحد التخصصات التالية :

- الهندسة المدنية - الهندسة الميكانيكية - الهندسة الكهربائية - هندسة التعدين والبترول - هندسة العمارة - هندسة التخطيط العمراني - هندسة النظم والحاسبات .

وتبدأ الدراسة بهذه التخصصات من الفرقة الأولي .

18 - كلية الهندسة بقنا :

ومدة الدراسة بها خمس سنوات جامعية منها سنة إعدادية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في أحد التخصصات التالية :

- الهندسة المدنية - الهندسة الكهربائية - هندسة التعدين والبترول - هندسة العمارة.

وتبدأ الدراسة بهذه التخصصات من الفرقة الأولي .

19 - كلية العلوم بالقاهرة :

ومدة الدراسة أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية ( البكالوريوس ) في العلوم في أحد التخصصات الآتية :

شُعبة الكيمياء الخاصة - شُعبة الكيمياء التطبيقية - شُعبة الفيزياء الخاصة - شُعبة الفيزياء الحيوية - فلك خاص - أرصاد جوية خاصة - الفلك والأرصاد الجوية - الرياضيات الخاصة - رياضة بحتة وعلوم الحاسب - الجيولوجيا الخاصة - الجيوكيمياء - جيولوجيا/كيمياء - الجيوفيزياء - علم النبات الخاص - ميكروبيولوجي/كيمياء - ميكروبيولوجي - نبات/كيمياء - علم الحيوان الخاص - حيوان/كيمياء - علم الحشرات الخاص - حشرات/كيمياء - علم البحار والأسماك - علوم بحار وأسماك/كيمياء - كيمياء حيوية .

20 - كلية العلوم بأسيوط : ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في العلوم في أحد التخصصات الآتية :

الكيمياء الخاصة - الرياضيات الخاصة - علم الحيوان الخاص - علوم البحار والأسماك - الجيولوجيا الخاصة - ميكروبيولوجي - الفيزياء الخاصة - النبات الخاص.

21 - كلية الزراعة بالقاهرة وفصول السادات بالمنوفية :

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الاجازة العالية (البكالوريوس) في العلوم الزراعية في أحد التخصصات التالية :

- الشعبة العامة - مبيدات الآفات - الألبان - الاقتصاد الزراعي - البساتين - الإنتاج الحيواني - الإنتاج الداجني - الصناعات الغذائية - الإرشاد الزراعي - الوراثة الزراعية - المجتمع الريفي - الحشرات الاقتصادية - الأراضي - المحاصيل - أمراض النبات - الحيوان الزراعي والنيماتودا - إنتاج أسماك - البيئة والزراعة الحيوية - شعبة التعاون الزراعي - الكيمياء الحيوية الزراعية - التقنية الحيوية الزراعية.

والدراسة بالفرقتين الأولي والثانية عامة ويبدأ التخصص في هذه التخصصات من الفرقة الثالثة.

22 - كلية الهندسة الزراعية بالقاهرة والفصول التابعة لها بأسيوط

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في الهندسة الزراعية .

23 - كلية الزراعة بأسيوط :

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في العلوم الزراعية في أحد التخصصات التالية :

- الشعبة العامة - المحاصيل - الحشرات الاقتصادية - الأراضي - البساتين -الإرشاد الزراعي - الاقتصاد الزراعي - الإنتاج الحيواني - الحيوان الزراعي - الصناعات الغذائية - أمراض النبات، والدراسة بالفرقتين الأولي والثانية عامة ويبدأ التخصص في هذه التخصصات من الفرقة الثالثة.

24 - كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة :

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في الدعوة الإسلامية .

25 - كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا:

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في القراءات وعلومها

26 - كلية الخدمة الاجتماعية للبنين بالخانكة :

ويقبل الطلاب الحاصلين علي الثانوية الازهرية من منطقة القاهرة والوجه القبلي ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع

27 - فصول كلية الخدمة الاجتماعية للبنين بتفهنا الاشراف :

ويقبل الطلاب الحاصلين علي الثانوية الازهرية من منطقة الوجه البحري ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع

28 - المعاهد الفنية بكليتي العلوم بالقاهرة وأسيوط:

(فني مختبرات -التحاليل البيولوجية -المعهد الفني الصحي للتسجيل الطبي)

مدة الدراسة بها عامين دراسيين للحصول علي دبلوم اعداد فنيين (مؤهل فوق متوسط) ويعقبها فترة تدريب بالمستشفيات مدتها ستة اشهر ولا تستخرج شهادة التخرج إلا بانقضاء فترة التدريب .

29- معهد نظم المعلومات الادارية بكلية التجارة بنين بالقاهرة

مدة الدراسة به عامين دراسيين للحصول علي دبلوم اعداد تجاري إداري متخصص (مؤهل فوق متوسط) وينقسم العام الواحد إلي فصلين دراسيين يفصل بينهما عطلة نصف العام

30- معهد معاوني القضاء بكليات الشريعة والقانون (القاهرة - طنطا - دمنهور - تفهنا الاشراف - أسيوط)

مدة الدراسة به عامين دراسيين للحصول علي دبلوم معاوني القضاء (مؤهل فوق متوسط)

كليات جامعة الأزهر للبنات

1 - كليات الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة والأقاليم :

كليات ( القاهرة - بني سويف - المنصورة - الزقازيق - الإسكندرية - سوهاج - كفر الشيخ- بور سعيد- الخانكة- القرين – السادات – دمنهور ) .

2 - كلية البنات الإسلامية بأسيوط .

3 - كليات البنات الأزهرية: بالعاشر من رمضان والفيوم و المنيا الجديدة - والوادي الجديد - وطيبة الجديدة بالأقصر- وأسوان :

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في أحد التخصصات التالية :

( أ ) أصول الدين (التفسير وعلوم القرآن - الحديث وعلومه - عقيدة وفلسفة) - الشريعة الإسلامية - اللغة العربية (الشعبة العامة).

(ب) شعبة الشريعة والقانون بكليات الدراسات الإسلامية والعربية بالإسكندرية والمنصورة والقاهرة ودمنهور والبنات الإسلامية بأسيوط و البنات الازهرية بالفيوم والمنيا الجديدة وطيبة الجديدة بالاقصر وسوهاج .

ومدة الدراسة بها اربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في الشريعة والقانون وتدرس فيها علوم الشريعة الإسلامية والعلوم القانونية التي تدرس بكليات الحقوق بجامعات الجمهورية وتتمتع خريجات هذا القسم بكافة الحقوق المقررة للحاصلات علي درجة الإجازة العالية في الشريعة الإسلامية فضلا عن الحقوق المقررة لحاملي الليسانس في الحقوق من كليات الحقوق في جامعات جمهورية مصر العربية.

( جـ ) شعبة الشريعة والقانون باللغات الاجنبية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة وتدرس فيها المواد المقررة على قسم الشريعة والقانون على ان لا تقل نسبة مايدرس باللغة الإنجليزية عن 60% من المقررات الدراسية كل فيما يخصة ومدة الدراسة بها اربع سنوات

( د ) اللغات الاوربية و الترجمة الفورية ( اللغة الانجليزيه ) كلية البنات الازهريه باسوان وطيبة والعاشر من رمضان .

( ه ) قسم الخدمة الاجتماعية و تنمية المجتمع بكلية البنات الاسلامية بأسيوط .

4 - كليتا الدراسات الإنسانية بالقاهرة وتفهنا الأشراف - دقهلية :

وتتكون من الشعب التالية :

( أ ) الشعبة الإنسانية :

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في أحد التخصصات التالية : الاجتماع - علم النفس - التاريخ -رياض الاطفال- (الجغرافيا بالقاهرة فقط) .

(ب) شعب اللغات الأوروبية وآدابها والترجمة الفورية بكليات الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة وتفهنا الأشراف - دقهلية .

ومدة الدراسة بكل منها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في أحد التخصصين التاليين :

اللغة الإنجليزية وآدابها والترجمة الفورية بالقاهرة وجميع الكليات الأخري بالأقاليم.

اللغة الفرنسية وآدابها والترجمة الفورية ( بالقاهرة فقط ) .

(جـ) شعبة اللغات الأوروبية وآدابها بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة :

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في أحد التخصصين التاليين :

- قسم اللغة الألمانية وآدابها - قسم اللغة الأسبانية وآدابها .

( د ) شعبة اللغات الشرقية وآدابها بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة فقط :

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في اللغات الشرقية وآدابها في أحد التخصصات :

قسم اللغة الفارسية وآدابها - قسم اللغة التركية وآدابها - قسم اللغة الأوردية وآدابها - قسم اللغة العبرية وآدابها .

(ه) شعبة التربية بكلية الدراسات الانسانية بتفهنا الاشراف دقهلية ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في التربية تخصص دراسات إسلامية واللغة العربية و شعبة اللغة الانجليزية تربوي .

( و) شعبة الوثائق والمكتبات والمعلومات بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة فقط:

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في الوثائق والمكتبات والمعلومات.

5- كلية التربيـة للبنــات بالقاهــرة ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (الليسانس) في الاداب و التربية في احدي التخصصات الاتية : الدراسات الإسلامية واللغة العربية وشعبة التربية الخاصة وشعبة اللغة الانجليزية وشعبة التربية الفنية

6 - كليات التجارة بالقاهرة وتفهنا الأشراف (دقهلية) وأسيوط :

( أ ) شعبة التجارة باللغة العربية :

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في أحد التخصصات التالية :

الإحصاء - المحاسبة - الاقتصاد - إدارة الأعمال - التأمين.

والدراسة بها عامة في الفرقتين الأولي والثانية ويبدأ التخصص من الفرقة الثالثة في أحد التخصصات التالية :

إدارة الأعمال والمحاسبة - الإحصاء - الاقتصاد - التأمين .

وينفصل تخصص إدارة الأعمال عن المحاسبة في السنة الرابعة ويعتبر كل منهما تخصصاً مستقلاً إلي جانب تخصصات الإحصاء - الاقتصاد - .

(ب) شعبة التجارة باللغة الإنجليزية بكلية التجارة بنات بالقاهرة وأسيوط (قسم خاص بالمصروفات) :

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في أحد التخصصات التالية :

المحاسبة - إدارة الأعمال - الاقتصاد - الإحصاء - التأمين.

7 - كليات الطب بالقاهرة و دمياط واسيوط

ومدة الدراسة بها خمس سنوات جامعية بالاضافة الي سنتين تدريبيتين اجباري لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في الطب والجراحة .

8 - كليتي الصيدلة بالقاهرة و أسيوط

ومدة الدراسة بها خمس سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية بكالوريوس الصيدلة وفارم دي وفارم دي اكلينيكي(بمصروفات) .

9 - كلية طب الأسنان للبنات بالقاهرة :

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية تسبقها سنة إعدادية لنيل درجة الإجازة العالية ( البكالوريوس ) في طب وجراحة الفم والأسنان تليها سنة تدريبية .

10 - كلية الهندسة بنات بالقاهرة وفصول الهندسة بنات بقنا :

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية تسبقها سنة إعدادية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في أحد التخصصات التالية :

هندسة النظم والحاسبات - هندسة العمارة - هندسة التخطيط العمراني - الهندسة الكهربائية.

11 - كلية الاقتصاد المنزلي بطنطا :

مدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية للحصول علي درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في الاقتصاد المنزلي في أحد التخصصات الآتية :

التغذية وعلوم الأطعمة – مؤسسات الاسرة والطفولة - الملابس والنسيج - (الشعبة التربوية) - .

12 - كلية العلوم بالقاهرة وفصولها بأسيوط :

ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في العلوم في أحد التخصصات الآتية :

الكيمياء الخاصة - الرياضيات الخاصة - الفيزياء الخاصة - علم النبات الخاص - علم الحشرات الخاص - الميكروبيولوجي - الرياضيات البحتة وعلوم الحاسب - الكيمياء التطبيقية - الكيمياء الحيوية - الفيزياء الحيوية - علم الحيوان الخاص – بيولوجي كيمياء – نبات كيمياء – حيوان كيمياء – ميكرو كيمياء – حشرات كيمياء -كيمياءوفيزياء - رياضة بحته واحصاء - .

13- كليه التمريض للبنات بالقاهرة وفصولها بدمياط واسيوط .

مدة الدراسة بها لنيل درجة الاجازة العالية ( البكالوريوس ) فى علوم التمريض اربع سنوات دراسية يعقبها سنة الامتياز ومدتها اثنى عشر شهرا تمنح بعدها درجة الاجازة العالية .

14 - المعهد الفني للتمريض بالقاهرة وأسيوط :

ومدة الدراسة لنيل درجة دبلوم المعهد الفنى للتمريض فوق المتوسط سنتان يعقبها سنة تدريبيه تمنح بعدها درجة الدبلوم .

15 – كلية التربية بنات بأسيوط . مدة الدراسة اربع سنوات وتمنح درجة الاجازة العالية البكالوريوس في : طبيعة وكيمياء - خطط ومناهج (العلوم البيولوجية) - رياضيات - رياض الاطفال وفي الليسانس لغة عربية - لغة انجليزية - التربية الخاصة

16-كلية التربية الرياضية بنات بالقاهرة

مدة الدراسة بها اربع سنوات للحصول علي درجة الاجازة العالية (البكالوريوس) في احدي التخصصات التالية : مناهج وطرق تدريس - تدريب رياضي - ادارة رياضية وتقبل الحاصلين علي الثانوية الازهرية (علمي وادبي)

17-كلية الاعلام للبنات بالقاهرة

مدة الدراسة بها اربع سنوات للحصول علي درجة الاجازة العالية (الليسانس) في الاعلام وتقبل الحاصلين علي الثانوية الازهرية (علمي وادبي)

18-فصول كلية الزراعة بنات بالقاهرة

مدة الدراسة بها اربع سنوات للحصول علي درجة الاجازة العالية (البكالوريوس) في العلوم الزراعية في احدي التخصصات الاتية : (علوم وتكنولوجيا الاغذية - الارشاد الزراعي والمجتمع الريفي - البيئة والزراعة الحيوية - النبات الزراعي - الحيوان الزراعي والتيماتودا)

19 - المعاهد الفنية بكلية العلوم بنات بالقاهرة :

(فني مختبرات -التحاليل البيولوجية - المعهد الفني الصحي للتسجيل الطبي)

مدة الدراسة بها سنتين دراسيين للحصول علي دبلوم اعداد فنيين (مؤهل فوق متوسط) ويعقبها فترة تدريب عملية بالمستشفيات مدتها ستة اشهر ولا تستخرج شهادة التخرج الا بانقضاء فترة التدريب .

20 - معهد نظم المعلومات الادارية بكليات التجارة بالقاهرة وتفهنا الاشراف واسيوط

مدة الدراسة به عامان دراسيان للحصول علي دبلوم اعداد تجاري اداري متخصص (مؤهل فوق المتوسط) وينقسم العام الواحد الي فصلين دراسيين يفصل بينهما عطلة نصف العام

21- معهد معاوني القضاء بكليتي الدراسات الاسلامية والعربية بالقاهرة والمنصورة

مدة الدراسة به عامان دراسيان للحصول علي دبلوم معاوني القضاء (مؤهل فوق متوسط)

