بـ20 ألف جنيه للواحد.. تربية الأزهر تعلن تفاصيل البرامج الجديدة بها

أعلنت كلية التربية بنين بالقاهرة – جامعة الأزهر عن بدء الدراسة هذا العام الجامعي 2025/2026م ببرنامجين جديدين ضمن منظومة البرامج الخاصة بالكلية.

وأوضحت كلية التربية بجامعة الأزهر، أن البرنامج الأول هو: إعداد معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية (Math) بالمدارس الدولية واللغات (الدراسة بنظام الساعات المعتمدة) ويمنح درجة البكالوريوس في العلوم والتربية تخصص الرياضيات باللغة الإنجليزية (Math).

وذكرت كلية التربية أن لغة التدريس بالبرنامج هي اللغة الإنجليزية، ومدة البرنامج هي: 8 مستويات (فصول) دراسية، فصلان كل عام + فصل صيفي.

وحددت كلية التربية بنين بجامعة الأزهر، الرسوم الدراسية للبرنامج وهي: 20000 جنيه مصري.

كما كشفت الكلية عن المجالات الوظيفية المتاحة للخريج:

يُؤهل البرنامج خريجيه للعمل في المجالات الآتية:

1. معلم رياضيات باللغة الإنجليزية (Math) في المدارس الدولية داخل مصر وخارجها.

2. معلم رياضيات باللغة الإنجليزية (Math) في المعاهد الأزهرية الخاصة واللغات.

3. معلم رياضيات باللغة الإنجليزية (Math) في المدارس الحكومية التجريبية والخاصة لغات.

4. مصمم مناهج رياضيات ثنائية اللغة أو باللغة الإنجليزية.

5. محلل بيانات أو محلل إحصائي في المؤسسات والشركات.

6. مدرب اختبارات SAT, ACT, GRE, GMAT في جزء الرياضيات.

7. مشرف تربوي في المؤسسات التعليمية داخل مصر وخارجها.

8. العمل في مجال التدريب والتأهيل التربوي.

9. المشاركة في البحوث العلمية والتربوية والاستشارات في مجالات الرياضيات

10. العمل في المراكز البيئية والبحثية والهيئات المرتبطة بالتنمية المستدامة.

أما البرنامج_الثاني هو: إعداد معلم العلوم البيولوجية والجيولوجية (باللغة الإنجليزية) بالمدارس الدولية واللغات (الدراسة بنظام الساعات المعتمدة) ويمنح درجة البكالوريوس في العلوم والتربية تخصص العلوم البيولوجية والجيولوجية باللغة الإنجليزية.

وتكون لغة التدريس بالبرنامج: اللغة الإنجليزية، ومدة البرنامج: 8 مستويات (فصول) دراسية، فصلان كل عام + فصل صيفي، والرسوم الدراسية: 20000 جنيه مصري.

أما المجالات الوظيفية المتاحة للخريج:

يُؤهل البرنامج خريجيه للعمل في المجالات الآتية:

1. معلم العلوم البيولوجية والجيولوجية باللغة الإنجليزية في المدارس الدولية داخل مصر وخارجها.

2. معلم الأحياء باللغة الإنجليزية (biology) في المعاهد الأزهرية الخاصة واللغات.

3. معلم العلوم باللغة الإنجليزية (Science) في المدارس الحكومية التجريبية والخاصة لغات.

4. العمل بمراكز البحث العلمي والاستشارات البيئية والجيوعلمية، مثل: المعهد القومي للبحوث، أكاديمية البحث العلمي.

5. العمل في مجال التدريب والتطوير.

6. مشرف تربوي في المؤسسات التعليمية داخل مصر وخارجها.

7. العمل في مجال التدريب والتأهيل التربوي.

