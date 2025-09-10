قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطب 95.08%.. توقعات تنسيق الأزهر 2025 ومفاجآت في كليات القمة

تنسيق الأزهر 2025
تنسيق الأزهر 2025
عبد العزيز جمال

يترقب طلاب الثانوية الأزهرية 2025 تنسيق الأزهر 2025 ، و انطلاق إجراءات القبول بجامعة الأزهر خلال الأيام المقبلة، حيث يترصد الطلاب وأولياء الأمور بدقة مؤشرات القبول وحدود كليات القمة للبنين والبنات في الشعبتين العلمية والأدبية، استنادًا إلى نتائج تنسيق العام السابق 2024.

 ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن مواعيد التنسيق بعد اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية، ليتمكن الناجحون في الدورين من تسجيل رغباتهم إلكترونيًا عبر المنظومة الرسمية.

آلية تسجيل الرغبات إلكترونيًا

أتاحت الجامعة خدمة تسجيل الرغبات للطلاب عبر المنصة الإلكترونية للتنسيق، وذلك من خلال الرابط الرسمي:
https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Azhar/DefaultAzhar.aspx
ويتيح الموقع إمكانية إدخال وترتيب الرغبات وفقًا للأولوية، مع إمكانية التعديل أكثر من مرة حتى إغلاق باب التسجيل، إضافة إلى طباعة استمارة الرغبات للاحتفاظ بها لاستخدامها عند إعلان النتيجة النهائية.

مؤشرات القبول وفق نتائج 2024

اعتمدت التوقعات الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2025 على نتائج التنسيق الماضي، حيث تم توحيد الحدود الدنيا لكليات القمة مثل الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة على مستوى الأقاليم المختلفة لضمان العدالة. 

وشهد عام 2024 نجاح 91,341 طالبًا وطالبة بالدورين، بينما تقدم للتنسيق 77,065 منهم.

توقعات كليات القمة – القسم العلمي (بنين وبنات)

طب القاهرة: 618 درجة بنسبة 95.08%

طب دمياط: 613 درجة بنسبة 94.31%

طب أسيوط: 609 درجات بنسبة 93.69%

طب الأسنان القاهرة: 607 درجات بنسبة 93.38%

صيدلة القاهرة: 599 درجات بنسبة 92.15%

هندسة القاهرة: 582 درجات بنسبة 89.54%

هندسة قنا: 576 درجات بنسبة 88.62%

أبرز كليات القسم العلمي بنين

العلوم – القاهرة: 516 درجة (79.38%)

الهندسة الزراعية – القاهرة: 518 درجة (79.69%)

اللغات والترجمة – عام: 491 درجة (75.54%)

معهد فني التحاليل البيولوجية – علوم القاهرة: 567 درجة (87.23%)

معهد فني المختبرات – علوم القاهرة: 559 درجة (86%)

الإعلام: 453 درجة (69.69%)

التجارة – القاهرة عام: 481 درجة (74%)

الزراعة – القاهرة: 478 درجة (73.54%)

التربية – القاهرة عام: 379 درجة (58.31%)

اللغة العربية – عام: 435 درجة (53.08%)

أبرز كليات القسم العلمي بنات

التمريض – بنات: 578 درجة (88.92%)

العلوم – عام: 562 درجة (86.46%)

المعهد الفني للتمريض – مستشفى الأزهر التخصصي: 577 درجة (85.69%)

الإعلام: 525 درجة (80.77%)

الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة – شعبة الشريعة والقانون بالإنجليزية: 488 درجة (75.8%)

كليات القسم الأدبي – بنين

اللغات والترجمة – عام: 355 درجة (56.35%)

الإعلام: 440 درجة (69.84%)

شريعة وقانون بالإنجليزية بمصروفات: 496 درجة (78.73%)

التجارة – القاهرة عام: 429 درجة (68.1%)

التربية الرياضية – القاهرة: 357 درجة (56.67%)

أصول الدين – القاهرة عام: 351 درجة (55.71%)

اللغة العربية – عام: 340 درجة (53.97%)

معهد معاوني القضاء – شريعة وقانون بالقاهرة: 353 درجة (56.03%)

كليات القسم الأدبي – بنات

الإعلام: 519 درجة (82.38%)

الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة – شعبة الشريعة والقانون بالإنجليزية: 494 درجة (78.41%)

التجارة – القاهرة عام: 406 درجات (64.44%)

معهد معاوني القضاء – دراسات إسلامية عربية بنات القاهرة: 409 درجات (64.92%)

نسب نجاح الثانوية الأزهرية 2025

أعلنت مشيخة الأزهر اعتماد النتيجة للعام 2024/2025، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 65.01%، فيما وصلت النسبة في القسم الأدبي إلى 45.50%، بينما سجلت النسبة العامة للنجاح 53.99%.

توزيع درجات القسم العلمي

المجموع الكلي 650 درجة، موزعة على القرآن الكريم، الفقه، التفسير، التوحيد، الحديث، النحو، الصرف، البلاغة، الأدب والنصوص، اللغة الأجنبية، إلى جانب مواد الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء والأحياء.

توزيع درجات القسم الأدبي

المجموع النهائي 630 درجة، ودرجة النجاح 315 درجة، تشمل القرآن الكريم، الفقه، التفسير، التوحيد، الحديث، النحو، الصرف، البلاغة، الأدب والنصوص، الإنشاء، اللغة الأجنبية، التاريخ، الجغرافيا، والمنطق.

خطوات إدخال الرغبات

الدخول على موقع مكتب التنسيق الرسمي

إدخال رقم الجلوس والرقم السري

الاطلاع على الكليات المتاحة وفق المجموع والمنطقة الجغرافية

ترتيب الرغبات حسب الأولوية

مراجعة البيانات قبل الحفظ النهائي مع إمكانية التعديل

طباعة استمارة الرغبات للاحتفاظ بها

تنسيق الأزهر 2025 الأزهر طلاب الثانوية الأزهرية توقعات كليات القمة الثانوية الأزهرية

