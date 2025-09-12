قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيويورك تايمز: ترامب سيلتقي رئيس وزراء قطر في البيت الأبيض اليوم
محمد أبو العينين: لا بديل عن حل الدولتين.. وإسرائيل تتحكم في 6 معابر
بمصروفات أقل.. جامعة الأزهر تعلن 23 برنامجا علميا جديدا تلبي حاجة سوق العمل
تصادم سيارتين على الطريق الدائري في التجمع الخامس
رئيس الوزراء السوداني: لا أتقاضى راتبا .. ومصر تستضيف 5 ملايين من مواطنينا
لقاء تحديد مستقبل سامي .. تعرف على تشكيل الاتحاد السكندري أمام فاركو
إصابة إسرائيليين في هجوم نفذه شاب فلسطيني داخل فندق بالقدس
تفاصيل سقوط 6رجال و7 سيدات يديرون شبكة لممارسة الرذيلة بالنزهة
هل يكون الإمبراطور الأخير .. احتفالات بأول أمير ياباني يبلغ سن الرشد منذ 40 عامًا
نقيب القراء: سنحاسب القارئ عاطف عبد العال حال ثبوت ارتكابه مخالفة بحق كتاب الله
96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي
ديني

نقيب القراء: سنحاسب القارئ عاطف عبد العال حال ثبوت ارتكابه مخالفة بحق كتاب الله

الشيخ محمد حشاد
الشيخ محمد حشاد

أكد الشيخ محمد حشاد، نقيب قراء القرآن وشيخ عموم المقارئ، أن القارئ عاطف محمد عبد العال ظهر خلال مقطع فيديو وهو يقرأ القرآن بصورة غير منضبطة.

وأضاف نقيب قراء القرآن، خلال تصريحات له، أن الفيديو المتداول للقارئ عاطف محمد عبد العال لا يليق بمقام القرآن الكريم.

وقال نقيب قراء القرآن، إنه جارٍ حاليا مراجعة الفيديو المتداول للقارئ وبحثه، وبعدها سيتم استدعاء القارئ، وفي حال ثبوت وقوعه في أخطاء أو ارتكاب مخالفة بحق كتاب الله سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه. 

وشدد نقيب القراء على اتخاذ ما يلزم من العقاب والإجراء اللازم ضد المخطئ والمقصر بحق كتاب الله.

وكان عدد كبير من المتابعين للقارئ انتقدوه في تعليقات الفيديو المتداول، وانتقدوا طريقة تلاوته معلقين: "استهانة بكتاب الله، رغم تحذير نقابة القراء من هذه التصرفات"، وكتب شخص آخر على الفيديو قائلًا: "القارئ الصغير الموجود مع الشيخ يضحك أثناء قراءة الشيخ، لأنه رأى قدوته صاحب السن الكبير لم يحترم كلام الله". 

وطالب عدد من المتابعين نقابة القراء ومحفظي القرآن الكريم بالتدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه القارئ لمنع تكرار هذه الأخطاء المرفوضة. 

نقابة القراء: نتبنى موقفًا صارمًا ضد أي شخص يتلاعب في تلاوة القرآن

يذكر أن نقابة قراء القرآن كانت أعلنت في بيان سابق، أنها تتبنى موقفًا صارمًا في مواجهة أي شخص يقوم بالتلاعب في تلاوة القرآن الكريم، مؤكدة أن الحفاظ على قدسية القرآن هو أولوية لا تتهاون فيها.

وأضافت أن النقابة ستستمر في جهودها لضمان التزام جميع القراء بالمستوى المطلوب من الدقة والصحة في تلاوة آيات الله.

نقيب قراء القرآن الشيخ محمد حشاد القارئ عاطف محمد عبد العال

