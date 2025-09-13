بعد إنذار سكانها.. الاحتلال يدمر برج النور بمدينة غزة

دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي برج النور، اليوم السبت، و ذلك بعد ما وجه لسكانها إنذارا بالإخلاء، بحسب ما أفادت به "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنذر، منذ قليل، سكان برج النور بمدينة غزة بضرورة الإخلاء فورا، بحسب ما أفادت به "العربية".

و قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إن أكثر من 250 ألف شخص غادروا مدينة غزة إلى أجزاء أخرى من القطاع خلال الأسابيع القليلة الماضية، منذ تكثيف هجومه على أكبر مركز حضري في غزة.



ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "بحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي، فإن أكثر من ربع مليون من سكان مدينة غزة غادروا المدينة من أجل سلامتهم".