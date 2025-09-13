ضحايا لقمة العيش في غزة.. 2,484 شهيدا نتيجة استهداف مناطق توزيع المساعدات

أفادت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم السبت، أن حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 64,803 شهداء و164,264 إصابة.

وأوضحت المصادر، أن 47 شهيدًا و205 إصابات وصلوا إلى مستشفيات غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مشيرة إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا محاصرين تحت الركام وفي الطرقات، فيما تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وفي سياق ما يعرف بـ "شهداء لقمة العيش"، سجلت المستشفيات خلال اليوم الماضي 5 شهداء و26 إصابة، ليرتفع إجمالي ضحايا استهداف مناطق توزيع المساعدات إلى 2,484 شهيدًا وأكثر من 18,117 إصابة.

كما أشارت المصادر إلى أن قطاع غزة سجل خلال الـ24 ساعة الماضية 7 حالات وفاة بسبب المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفلان، ليصل إجمالي الوفيات من هذه الحالات إلى 420 شخصًا، بينهم 145 طفلًا.

وتأتي هذه الأرقام لتؤكد الوضع الإنساني الكارثي في غزة، وسط استمرار الحصار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وما يترتب عليه من نقص حاد في الإمدادات الطبية والغذائية، مما يزيد من معاناة السكان المدنيين، خاصة الأطفال وكبار السن، في ظل عدم قدرة فرق الإسعاف على الوصول إلى جميع المناطق المتضررة.