السفر مش بالساهل من 59 دولة.. موعد تطبيق نظام ETIAS من دول الاتحاد الأوروبي
منخفض جوي| الأرصاد تطلق تحذيرات عاجلة جديدة.. ما القصة؟
تعرف على أعلى معاش في نقابات مصر.. مفاجأة
خطأ شائع يتسبب في نفاد رصيد كارت الكهرباء سريعًا
تسجيلات مصوّرة قبل السقوط.. الأسد مع لونا الشبل يسخر من اسم عائلته.. فيديو
مستقبل المقصد المصري.. ورشة عمل تبحث توجهات الأسواق السياحية الدولية
مصرع شخصين في حادث تصادم ربع نقل ودراجة نارية بزراعي ديرمواس بالمنيا
أزمة طاحنة| تعليق غير متوقع من لميس الحديدي على أزمة أرض الزمالك
الأوقاف: خطط للتوسع في برنامج «دولة التلاوة»
الصحة تعلن الدواء المستخدم مع حالات الإنفلونزا والجرعات للكبار والصغار والحوامل
تعطيل الدراسة غدًا بهذه المحافظة لسوء الأحوال الجوية
أخبار البلد

المؤسسة الثقافية العمالية تشهد توقيع بروتوكولات تعاون دولية لتأهيل الكوادر

الديب أبوعلي

شهدت المؤسسة الثقافية العمالية حدثًا دوليًا بارزًا، تم خلاله توقيع حزمة من بروتوكولات التعاون المهمة بين المؤسسة الثقافية العمالية وكل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وجامعة مدينة السادات، والجمعية العربية للذكاء الاصطناعي الأخلاقي، والإدارة العليا المشرفة على المؤسسة الثقافية، إلى جانب عدد من الدول العربية، وذلك بهدف تدريب وتأهيل الكوادر المصرية والعربية والدولية على وظائف العمل الأخضر، ونقل وتبادل الخبرات.

وجاء توقيع البروتوكولات بحضور عبد المنعم الجمل، رئيس اتحاد عمال مصر، والمهندس حسن البيلي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، والمستشار هشام فؤاد، ممثل المؤسسة الثقافية العمالية والمشرف العام عليها، فضلًا عن عدد من القيادات العمالية المصرية والعربية والشخصيات البارزة، في مشهد يعكس الأهمية الاستراتيجية للشراكات المعلنة.

ومثل الطرف الثاني في البروتوكولات كل من: الدكتور محمد القاضي، مدير المركز الإقليمي لليونسكو، الدكتورة أماني محمد عبد العال، وكيل شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة مدينة السادات، المستشار إيهاب أبو زيد، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العربية للذكاء الاصطناعي، يعقوب يوسف، رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، فخري العجارمة، رئيس النقابة العامة لعمال الكهرباء بالأردن، محمد عبد الفتاح أولاد النوي، رئيس مجلس التيسير للشركة المدنية لتيسير النشاطات الاجتماعية والثقافية لعمال مجمع سونلغاز سوسك بدولة الجزائر.

وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية غير مسبوقة، نظرًا لأهميتها في تعميق التعاون الاستراتيجي وتنوع أطرافه عربيًا ودوليًا، بما يفتح آفاقًا واسعة أمام العمال والمؤسسة للاستفادة من المناهج والتجارب العالمية، ودمج المعايير الدولية في البرامج التدريبية والثقافية المقدمة، وتطوير القدرات القيادية والإدارية بما يتواكب مع تحديات بيئة العمل الحديثة، ويسهم في بناء كوادر قادرة على مواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية.

كما سعت المؤسسة الثقافية العمالية إلى تعظيم نطاق شراكاتها الإقليمية لتشمل اتحادات عمالية رائدة في ثلاث دول عربية هي: البحرين، والأردن، والجزائر، بهدف تعزيز التنسيق والتضامن في المواقف داخل المحافل النقابية الدولية والإقليمية، والعمل على إيجاد حلول للتحديات المشتركة في سوق العمل بالمنطقة، ودعم القضايا العمالية العربية المشتركة من خلال التنسيق المشترك، وتبادل الوفود، وتنظيم ورش العمل المشتركة.

وتكشف هذه البروتوكولات مجتمعة عن رؤية استراتيجية شاملة للمؤسسة الثقافية العمالية في ثوبها الجديد، تهدف إلى:

  • تعزيز وبناء القدرات في مجال التنمية المهنية وتنفيذ البرامج التدريبية المشتركة.
  • دعم المبادرات التعليمية والتكنولوجية، وتطوير دورات التعليم عن بُعد، وإنتاج المعرفة والأدبيات التربوية.
  • تنفيذ البرامج التدريبية وتبادل الخبرات.
  • تطوير المواد العلمية وأدوات التقييم والتأهيل المهني.
  • إصدار شهادات معتمدة من «أسفك» للمتدربين الناجحين.
  • بناء جيل جديد من القيادات والعمال المؤهلين وفق أعلى المعايير المحلية والدولية.
  • خلق كتلة نقابية عربية متجانسة وقادرة على التأثير وحماية حقوق العمال على مختلف المستويات.
  • إدخال مفاهيم الإدارة الحديثة والتحول الرقمي في صميم العمل النقابي.
  • ربط التنمية العمالية بأهداف التنمية المستدامة العالمية عبر الشراكات الدولية.
  • نشر ثقافة الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا الحديثة.
  • تصميم وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل وندوات تثقيفية في مجالات الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته، والتحول الرقمي، والسلامة والصحة المهنية المدعومة بالتكنولوجيا.

ويأتي ذلك تزامنًا مع افتتاح قاعات التدريب المطورة بالمؤسسة، والمزودة بأحدث اللوجستيات والتقنيات التكنولوجية العالمية، بما يواكب متطلبات سوق العمل المتطور، ويتماشى مع ما نص عليه قانون العمل الجديد.

