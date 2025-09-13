تحديث شامل.. كوريا الشمالية تتعهد بتعزيز ترسانتها النووية والعسكرية

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إن بيونج يانج ستكشف عن سياسة لتعزيز ترسانتها النووية وقوتها العسكرية التقليدية في اجتماع الحزب الحاكم المقبل، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت.

ومنذ القمة الفاشلة مع الولايات المتحدة في عام 2019، أكدت كوريا الشمالية مرارا وتكرارا أنها لن تتخلى أبدا عن أسلحتها النووية وأعلنت نفسها دولة نووية وإنه "لا رجعة في ذلك".

وأثناء زيارته لمرافق الأبحاث والتصنيع للأسلحة هذا الأسبوع، قال كيم إن بيونج يانج "ستطرح سياسة الدفع قدما ببناء القوات النووية والقوات المسلحة التقليدية في وقت واحد"، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية التي تديرها الدولة.

وأكد كيم ضرورة "تحديث" القوات المسلحة التقليدية للبلاد، دون تحديد موعد الاجتماع الحزبي.

ووقعت موسكو وبيونج يانج اتفاقا للدفاع المشترك العام الماضي عندما زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتن كوريا الشمالية.

وحذرت سيول من أن روسيا تعمل على تكثيف دعمها لبيونج يانج، بما في ذلك النقل المحتمل للتكنولوجيا العسكرية الروسية، مقابل مساعدة كوريا الشمالية في القتال ضد أوكرانيا.