قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للمرة الثانية في أقل من أسبوع .. وزير الخارجية يتوجه إلى الدوحة
حماة الوطن يرحب بقرار الأمم المتحدة بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين
رئيس الوزراء يتابع سير الأعمال بمحطة الأتوبيس الترددي تقاطع طريق الفيوم والواحات
الخليفة الـ 19.. 15شخصية تقاتل على عرش بيبو في الأهلي..أسماء مفاجأة
ترامب: جاهز لفرض عقوبات على روسيا حال توافق دول الناتو
الداخلية تكشف سر فض مشاجرة بإستخدام خرطوم مياه بمحطة وقود بالشرقية
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 13-9–2025
بعد إنذار سكانها.. الاحتلال يدمر برج النور بمدينة غزة
تركية ترتدي زي كليوباترا في معبد الكرنك ورسالة ساحرة للترويج للأقصر.. صور وفيديو
لجنة استرداد أراضي الدولة تناقش استعدادات تنفيذ القانون الجديد للتقنين
ضحايا لقمة العيش في غزة.. 2,484 شهيدا نتيجة استهداف مناطق توزيع المساعدات
رئيس الوزراء يتفقد الممشى السياحي الرابط بين المتحف الكبير والأهرامات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحديث شامل.. كوريا الشمالية تتعهد بتعزيز ترسانتها النووية والعسكرية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونح أون
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونح أون
محمد على

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إن بيونج يانج ستكشف عن سياسة لتعزيز ترسانتها النووية وقوتها العسكرية التقليدية في اجتماع الحزب الحاكم المقبل، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت.

ومنذ القمة الفاشلة مع الولايات المتحدة في عام 2019، أكدت كوريا الشمالية مرارا وتكرارا أنها لن تتخلى أبدا عن أسلحتها النووية وأعلنت نفسها دولة نووية وإنه "لا رجعة في ذلك".

وأثناء زيارته لمرافق الأبحاث والتصنيع للأسلحة هذا الأسبوع، قال كيم إن بيونج يانج "ستطرح سياسة الدفع قدما ببناء القوات النووية والقوات المسلحة التقليدية في وقت واحد"، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية التي تديرها الدولة.

وأكد كيم ضرورة "تحديث" القوات المسلحة التقليدية للبلاد، دون تحديد موعد الاجتماع الحزبي.

ووقعت موسكو وبيونج يانج اتفاقا للدفاع المشترك العام الماضي عندما زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتن كوريا الشمالية.

وحذرت سيول من أن روسيا تعمل على تكثيف دعمها لبيونج يانج، بما في ذلك النقل المحتمل للتكنولوجيا العسكرية الروسية، مقابل مساعدة كوريا الشمالية في القتال ضد أوكرانيا.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بيونج يانج ترسانتها النووية العسكرية التقليدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

عملية التصويت على إعلان نيويورك

إعلان نيويورك ..ماهي الدول التي ترفض حل الدولتين ؟

ارشيفي

صفارات الإنذار تدوي أرجاء الاحتلال بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن

الخطيب

هاني رمزي يرشح 3 أسماء شهيرة لخلافة الخطيب في الأهلي

ارتفاع درجات الحرارة

موجة حارة .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

الفراخ والبيض

بكام كيلو الفراخ؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت في الأسواق

ترشيحاتنا

فضل سورة البقرة

هل يجب قراءة سورة البقرة في جلسة واحدة لتحصيل فضلها ؟ .. تعرف على رد العلماء

مفتي الهند الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يرحّب بموقف بلاده في الأمم المتحدة الداعم لفلسطين المستقلة

الضوابط الشرعية عند تكييش الشيكات

الضوابط الشرعية عند تكييش الشيكات.. عطية لاشين يكشف عنها

بالصور

"كنت هفقد مناخيري وأتعمي!".. البلوجر كنزي مدبولي تكشف خطورة حقن الفيلر

ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟
ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟
ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟

تحذير هام من تناول نوع جبنة معروف.. لن تتوقعها

مخاطر تناول الجبنة يوميًا
مخاطر تناول الجبنة يوميًا
مخاطر تناول الجبنة يوميًا

5 سيارات "زيرو" Suv بأقل من 1.5 مليون جنيه في السوق المصري

سيارات ‏SUV‏
سيارات ‏SUV‏
سيارات ‏SUV‏

لحظة وصول إليسا الى المطار لإحياء حفل بالقاهرة

إليسا
إليسا
إليسا

فيديو

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد