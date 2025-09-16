ماذا يحدث في روسيا؟.. مصادر تكشف عن إمكانية خفض مفاجئ لإنتاج النفط



أفادت ثلاثة مصادر في قطاع النفط الثلاثاء أن شركة ترانسنفت، التي تحتكر خطوط أنابيب النفط في روسيا، حذّرت المنتجين من احتمال اضطرارهم لخفض الإنتاج في أعقاب هجمات الطائرات المسيرة التي شنتها أوكرانيا على موانئ تصدير ومصافي حيوية.

وصعّدت كييف هجماتها على أصول الطاقة الروسية منذ أغسطس في محاولة لعرقلة المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا وتقليص إيرادات الكرملين مع تعثر محاولات إنهاء الصراع من خلال محادثات السلام.

شكّلت عائدات النفط والغاز ما بين ثلث ونصف إجمالي عائدات الميزانية الفيدرالية لروسيا على مدى العقد الماضي، مما يجعل القطاع أهم مصدر تمويل للحكومة.

أفاد مسؤولون عسكريون أوكرانيون ومصادر في قطاع النفط الروسي أن طائرات مسيرة أوكرانية ضربت ما لا يقل عن عشر مصافٍ، مما أدى إلى خفض طاقة التكرير في روسيا بنحو الخمس في مرحلة ما، وألحقت أضرارًا بمينائي أوست-لوجا وبريمورسك الرئيسيين على بحر البلطيق.

ولم تعلق السلطات الروسية على حجم الأضرار أو تأثيرها على الإنتاج والصادرات.

ومع ذلك، قال مصدران في قطاع النفط مقربان من شركات النفط الروسية لرويترز إن شركة ترانسنفت، التي تتولى إدارة أكثر من 80% من إجمالي النفط المستخرج في روسيا، قيدت في الأيام الأخيرة قدرة شركات النفط على تخزين النفط في شبكة أنابيبها.

وأضاف المصدران أن ترانسنفت حذرت المنتجين أيضًا من أنها قد تضطر إلى قبول كميات أقل من النفط إذا تعرضت بنيتها التحتية لمزيد من الضرر.

وقال المصدران إن الهجمات قد تجبر روسيا، التي تمثل 9% من إنتاج النفط العالمي، على خفض الإنتاج في نهاية المطاف.