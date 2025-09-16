المفوض السامي لحقوق الإنسان: الأدلة تتزايد على الإبادة الجماعية بغزة

قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن الأدلة على وقوع "إبادة جماعية" في غزة تتزايد، مع تصعيد إسرائيل لهجومها البري على القطاع الفلسطيني.

صرح المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك : "نشهد تراكمًا لجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وربما أكثر من ذلك".

جاءت تصريحات تورك بعد أن نشر فريق مستقل من محققي الأمم المتحدة تقريرًا خلص إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في حربها على غزة.

كما أدان تورك الهجوم البري الإسرائيلي على غزة ووصفه بأنه "غير مقبول بتاتًا"، مطالبًا بإنهاء "المذبحة"، ومحذرًا من تزايد الأدلة على وقوع إبادة جماعية في الأراضي الفلسطينية.

قال ردًا على سؤال حول شنّ إسرائيل هجومها البري : "من الواضح تمامًا أن هذه المذبحة يجب أن تتوقف".

وندد بـ"القصف المستمر للمباني السكنية".

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي "ادعى مرارًا أنه يستهدف ما يُسمى بالبنية التحتية (للمقاومة)".

وشدد على أنه "حتى الآن، لم نرَ أي دليل على ذلك"، مؤكدًا أنه "بموجب قواعد الحرب، لا يجوز أبدًا استهداف المدنيين الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية بأي هجوم".