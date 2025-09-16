القسام تعلن استهداف ناقلة جند إسرائيلية جنوبي قطاع غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، استهداف ناقلة جند إسرائيلية جنوبي قطاع غزة، لتؤكد على استمرار أعمال المقاومة والاستهداف لجنود الاحتلال.

وقالت القسام، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن مقاتليها أكدوا بعد عودتهم من خطوط القتال، استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105.

وأضافت أن العملية وقعت في منطقة السطر الغربي شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة .

كانت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد، قد أعلنت بدورها السيطرة على طائرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر".

وقالت السرايا في بيان، إنها سيطرت على الطائرة الإسرائيلية خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء مدينة خان يونس.