مدبولي: لدينا بدائل في ملف الغاز ونتطور بسرعة في الطاقة المتجددة
مصدر مقرب من روي فيتوريا: حتى الآن الأهلي لم يتواصل معه والمدرب لا يمانع خوض التجربة
الصور الأولى لحريق هائل بمجمع صناعي للغزل والنسيج بقرية الراهبين بسمنود
الذهب يلامس أعلى مستوى تاريخي للأونصة عند 3699 دولارًا وسط رهانات على خفض الفائدة الأمريكية
مدبولي: زيادة في معدل نمو احتياطي النقد الأجنبي
وزيرة التخطيط: منصة التدريب الرقمي تعزز كفاءة أعضاء وموظفي النيابة الإدارية
بدء عمليات إخلاء بميناء الحديدة في اليمن تزامنا مع تحذيرات إسرائيلية
اندلاع حريق هائل بمجمع صناعي في قرية الراهبين بالغربية.. و5 سيارات مطافئ تتدخل لإخماد النيران
خرق القانون لن يستمر .. رسالة عاجلة من قطر إلى نتنياهو
82 شهيدًا في غارات إسرائيلية بينهم 72 بمدينة غزة جراء العملية العسكرية
«لو دامت لغيرك ما اتصلت اليك».. رئيس قضايا الدولة يكشف لـ صدى البلد سر اللافتة الموضوعة على مكتبه
مشروعان ضخمان.. مصر وروسيا تُسرّعان التعاون الاستراتيجي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

القسام تعلن استهداف ناقلة جند إسرائيلية جنوبي قطاع غزة

القسم الخارجي

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، استهداف ناقلة جند إسرائيلية جنوبي قطاع غزة، لتؤكد على استمرار أعمال المقاومة والاستهداف لجنود الاحتلال.

وقالت القسام، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن مقاتليها أكدوا بعد عودتهم من خطوط القتال، استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105.

وأضافت أن العملية وقعت في منطقة السطر الغربي شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة .

كانت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد، قد أعلنت بدورها السيطرة على طائرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر".

وقالت السرايا في بيان، إنها سيطرت على الطائرة الإسرائيلية خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء مدينة خان يونس.

القسام ناقلة جند إسرائيلية غزة حماس

