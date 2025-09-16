يونيسف: «من غير الإنساني» فرار أطفال غزة

قال مسئول في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اليوم، الثلاثاء، إنه من "غير الإنساني" توقع مغادرة مئات الآلاف من الأطفال مدينة غزة، لأن المخيمات الواقعة جنوبًا غير آمنة ومكتظة وغير مجهزة لاستقبالهم.

وأعلنت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، بدء عمليتها البرية في مدينة غزة، الذي أمرت إسرائيل سكانه بالفرار منه.

حتى الآن، فرّ أكثر من 140 ألف شخص جنوبًا من مدينة غزة منذ 14 أغسطس وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، من أصل عدد سكان يبلغ حوالي مليون نسمة.

وقالت تيس إنجرام، المتحدثة باسم اليونيسف، للصحفيين عبر رابط فيديو: "من غير الإنساني أن نتوقع مغادرة ما يقرب من نصف مليون طفل، يعانون من الويلات منذ أكثر من 700 يوم، وأن يفروا من جحيم وينتهي بهم الأمر في جحيم آخر".

وأضافت أن الظروف هناك صعبة لدرجة أن البعض الذين فروا من الهجوم الإسرائيلي الجديد على مدينة غزة المنكوبة بالمجاعة في الأيام الأخيرة يعودون إلى أماكن تساقط القنابل.

وتابعت: "ليس أمام الناس خيار، البقاء في خطر أو الفرار إلى مكان يعرفون أيضًا أنه خطير"، مشيرة إلى أن بعض الأطفال قُتلوا في مخيم المواصي أثناء جمعهم المياه.