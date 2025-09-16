ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي علي غزة إلى 64,964 شهيدًا و165,312 مصابا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية،59 شهيدًا ،و386 إصابة جديدة.

وفي تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ؛ ذكرت صحة غزة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 64,964 شهيدًا و 165,312 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023 بحسب صحة غزة .

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 12,413 شهيدًا و 53,271 إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 0 شهداء و 112 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,497 شهيدًا وأكثر من 18,294 إصابة.

وتم تسجيل 3 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفل ، ليرتفع العدد الى 428 منهم 146 طفل هذا ومنذ اعلان IPC للمجاعة في غزة تم تسجيل 150 حالة وفاة من بينهم 31 طفلا.