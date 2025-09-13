صحة غزة: بنوك الدم في المستشفيات تُعاني من نقص حاد

قالت وزارة الصحة في غزة إن بنوك الدم في المستشفيات تُعاني من نقص حاد وخطير في وحدات الدم ومكوناته.

وأوضحت الصحة في بيان لها، اليوم "السبت"، أن الاحتياج اليومي من وحدات الدم ومكوناته يزيد عن 350 وحدة دم.

ووجهت الصحة نداءً عاجلًا إلى كافة الجهات المعنية لتعزيز أرصدة وحدات الدم ومكوناته في المستشفيات.

وأكدت أن نوعية الإصابات الخطيرة التي تصل للمستشفيات تتطلب وحدات إضافية من الدم لإنقاذ الحياة.

وأشارت إلى تراجع مصادر تعزيز أرصدة وحدات الدم ومكوناته بما فيها حملات التبرع المجتمعية، نظرًا لتفشي المجاعة وسوء التغذية.