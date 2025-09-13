للمرة الثانية في أقل من أسبوع .. وزير الخارجية يتوجه إلى الدوحة

توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم السبت إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية المشتركة الطارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة.

وكان د. بدر عبد العاطي قد التقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، وذلك خلال زيارته يوم الخميس الماضي إلى الدوحة، حيث نقل له تحيات وتقدير الرئيس السيسي لاخيه امير قطر وتضامن مصر ووقوفها الكامل الي جانب دولة قطر الشقيقة في أعقاب العدوان الإسرائيلي السافر الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة.



وأكد وزير الخارجية تضامن مصر الكامل ووقوفها التام إلى جانب دولة قطر ، قيادةً وحكومةً وشعبًا، في هذا الظرف الدقيق، وقدم التعازي لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر للضحايا الذين سقطوا جراء هذا الهجوم المشين.



من جانبه، طلب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر نقل تحياته وتقديره إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي علي مبادرته بالاتصال معه في هذا الظرف الدقيق، معربا عن بالغ الاعتزاز والتقدير للموقف المصري الداعم لقطر، وما يجسده من تكليف الرئيس لوزير الخارجية للقيام بهذه الزيارة من تضامن يعبر عن عمق العلاقات والروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين.