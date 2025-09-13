قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صحة غزة: 420 شهيدًا بينهم 145 طفلاً جراء سوء التغذية
90 ألف جنيه شهريا.. وظائف للتمريض بالإمارات بمرتبات خيالية
للمرة الثانية في أقل من أسبوع .. وزير الخارجية يتوجه إلى الدوحة
حماة الوطن يرحب بقرار الأمم المتحدة بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين
رئيس الوزراء يتابع سير الأعمال بمحطة الأتوبيس الترددي تقاطع طريق الفيوم والواحات
الخليفة الـ 19.. 15شخصية تقاتل على عرش بيبو في الأهلي..أسماء مفاجأة
ترامب: جاهز لفرض عقوبات على روسيا حال توافق دول الناتو
الداخلية تكشف سر فض مشاجرة بإستخدام خرطوم مياه بمحطة وقود بالشرقية
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 13-9–2025
بعد إنذار سكانها.. الاحتلال يدمر برج النور بمدينة غزة
تركية ترتدي زي كليوباترا في معبد الكرنك ورسالة ساحرة للترويج للأقصر.. صور وفيديو
لجنة استرداد أراضي الدولة تناقش استعدادات تنفيذ القانون الجديد للتقنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

للمرة الثانية في أقل من أسبوع .. وزير الخارجية يتوجه إلى الدوحة

وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج
وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج
علي صالح

توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم السبت إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية المشتركة الطارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة.

وكان د. بدر عبد العاطي قد التقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، وذلك خلال زيارته يوم الخميس الماضي إلى الدوحة، حيث نقل له تحيات وتقدير الرئيس السيسي لاخيه امير قطر وتضامن مصر ووقوفها الكامل الي جانب دولة قطر الشقيقة في أعقاب العدوان الإسرائيلي السافر الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة.


وجدد الوزير عبد العاطي خلال لقائه أمير قطر إدانة مصر بأشد العبارات العدوان الاسرائيلى الغادر الذي يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ، وخرقا فاضحا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا أن هذا العدوان الصارخ يشكل سابقة خطيرة لا يستهدف دولة قطر فحسب وإنما تقويض الأمن الجماعي العربي، وأن المساس بأمن قطر يعد مساسا مباشرا بالأمن القومي العربي.


وأكد وزير الخارجية تضامن مصر الكامل ووقوفها التام إلى جانب دولة قطر ، قيادةً وحكومةً وشعبًا، في هذا الظرف الدقيق، وقدم التعازي لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر للضحايا الذين سقطوا جراء هذا الهجوم المشين.


من جانبه، طلب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر  نقل تحياته وتقديره إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي علي مبادرته بالاتصال معه في هذا الظرف الدقيق، معربا عن بالغ الاعتزاز والتقدير  للموقف المصري الداعم لقطر، وما يجسده من تكليف الرئيس لوزير الخارجية للقيام بهذه الزيارة من تضامن يعبر عن عمق العلاقات والروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين.

أمير قطر تميم بن حمد وزير الخارجية القمة العربية الاسلامية العدوان الاسرائيلي بدر عبد العاطي دولة قطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

عملية التصويت على إعلان نيويورك

إعلان نيويورك ..ماهي الدول التي ترفض حل الدولتين ؟

ارشيفي

صفارات الإنذار تدوي أرجاء الاحتلال بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن

الخطيب

هاني رمزي يرشح 3 أسماء شهيرة لخلافة الخطيب في الأهلي

ارتفاع درجات الحرارة

موجة حارة .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

الفراخ والبيض

بكام كيلو الفراخ؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت في الأسواق

ترشيحاتنا

حسن يوسف وحسين رياض

نجل حسن يوسف يكشف عن تذكار حسين رياض لوالده

بوستر حفل أنغام

تبدأ من 550 درهم.. أسعار تذاكر حفل أنغام في دبي

منى زكي

منى زكي تتألق في أحدث ظهور بلوك كاجوال.. صور

بالصور

"كنت هفقد مناخيري وأتعمي!".. البلوجر كنزي مدبولي تكشف خطورة حقن الفيلر

ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟
ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟
ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟

تحذير هام من تناول نوع جبنة معروف.. لن تتوقعها

مخاطر تناول الجبنة يوميًا
مخاطر تناول الجبنة يوميًا
مخاطر تناول الجبنة يوميًا

5 سيارات "زيرو" Suv بأقل من 1.5 مليون جنيه في السوق المصري

سيارات ‏SUV‏
سيارات ‏SUV‏
سيارات ‏SUV‏

لحظة وصول إليسا الى المطار لإحياء حفل بالقاهرة

إليسا
إليسا
إليسا

فيديو

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد