صحة غزة: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 64.656 شهيدا

استقبلت مستشفيات قطاع غزة 41 شهيدا و184 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية وذلك بحسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة بغزة .

وذكرت الوزارة في بيان لها أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إرتفعت إلى 64.656 شهيدا والمصابين إلى 163.503 منذ 7 أكتوبر 2023.

ومنذ قليل ؛ أعلنت مصادر في مستشفيات غزة استقبال 34 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 26 بمدينة غزة.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت باستشهاد 8 فلسطينيين وأصابة آخرين اليوم الأربعاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة.



كما اُستشهد 5 فلسطينيين أخرين وأُصيب آخرين جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال خيمة تؤوي نازحين في شارع النصر شمال غرب مدينة غزة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال المسيرة خيمة للنازحين بمحيط المستشفى المعمداني في ميدان فلسطين "الساحة" بمدينة غزة، ما أسفر عن سقوط شهيد وعدد من الجرحى، مضيفة أن مواطنا استشهد وأصيب آخرون في قصف مسيرة للاحتلال شقة سكنية في مخيم البريج وسط قطاع غزة.



وأشارت إلى أنه في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، استشهد طفل وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة للنازحين قرب كلية التقنية في دير البلح وسط قطاع غزة.



وفي سياق متصل، سجّلت مستشفيات قطاع غزة، اليوم، 5 وفيات، بينهم طفل نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك، ارتفع العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 404، من بينهم 141 طفلًا.

