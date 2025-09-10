قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عراقجي: اتفاقنا مع الوكالة الدولية يتماشى مع قانون البرلمان الإيراني ويعترف بحقوقنا
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025
ضوابط مصروفات المدارس الرسمية| قرارات نهائية من التعليم قبل العام الدراسي الجديد
وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025
وزير الاستثمار: العلاقات الاقتصادية المصرية التونسية ركيزة في توجهات الدولة للتعاون الإقليمي
مصر تلامس الحلم.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026
مستشفيات غزة تستقبل 34 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع
شعوذة.. سقوط دجال كرموز بعد الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحانى
تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات
الحكومة تسرع وتيرة تطوير دهب لتحويلها إلى نموذج عالمي للتنمية المستدامة
يوسف القعيد خلال مناقشة مجموعة قصصية: مصر تفاجئنا بمواهب لم نتوقعها
ايرادات السينما l درويش يتصدر وضي يتجاوز الربع مليون في 24 ساعة
أخبار العالم

صحة غزة: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 64.656 شهيدا

غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية
محمود نوفل

استقبلت مستشفيات قطاع غزة  41 شهيدا و184 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية وذلك بحسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة بغزة .

وذكرت الوزارة في بيان لها أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إرتفعت إلى 64.656 شهيدا والمصابين إلى 163.503 منذ 7 أكتوبر 2023.

ومنذ قليل ؛ أعلنت مصادر في مستشفيات غزة استقبال 34 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 26 بمدينة غزة.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت باستشهاد 8 فلسطينيين وأصابة آخرين اليوم الأربعاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة.


كما اُستشهد 5 فلسطينيين أخرين وأُصيب آخرين جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال خيمة تؤوي نازحين في شارع النصر شمال غرب مدينة غزة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال المسيرة خيمة للنازحين بمحيط المستشفى المعمداني في ميدان فلسطين "الساحة" بمدينة غزة، ما أسفر عن سقوط شهيد وعدد من الجرحى، مضيفة أن مواطنا استشهد وأصيب آخرون في قصف مسيرة للاحتلال شقة سكنية في مخيم البريج وسط قطاع غزة.


وأشارت إلى أنه في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، استشهد طفل وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة للنازحين قرب كلية التقنية في دير البلح وسط قطاع غزة.


وفي سياق متصل، سجّلت مستشفيات قطاع غزة، اليوم، 5 وفيات، بينهم طفل نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك، ارتفع العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 404، من بينهم 141 طفلًا.
 

قطاع غزة غارات إسرائيلية صحة غزة مستشفيات القطاع المجاعة سوء التغذية

