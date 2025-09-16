قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

العالم يعاقب إسرائيل.. أوروبا تلفظ تل أبيب وتوسع عزلته دوليًا

مظاهرات في أسبانيا تدعو لوقف الحرب علي غزة
في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما خلفته من دمار إنساني هائل، تتصاعد الضغوط الدولية على حكومة بنيامين نتنياهو، بالتوازي مع أزمة داخلية غير مسبوقة في صفوف الجيش الإسرائيلي، تكشف حجم التآكل المعنوي الذي يضرب المؤسسة العسكرية.

في خطوة غير مسبوقة، أعلن في 15 سبتمبر عن إطلاق حملة دولية بعنوان "أوقفوا التجارة مع المستوطنات"، بمشاركة أكثر من 80 منظمة مجتمع مدني حول العالم، بينها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس). وتهدف الحملة إلى فرض حظر شامل على التجارة مع المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، ووقف التعاملات التجارية والمالية التي تبقي المشروع الاستيطاني قائماً.

واستندت الحملة إلى تقرير موسع حمل عنوان: "التجارة مع المستوطنات غير القانونية: كيف تمكن الدول والشركات مشروع الاستيطان الإسرائيلي"، والذي أشار إلى أن استمرار هذه التجارة يسهم مباشرة في تكريس الاحتلال والأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية. وكشف التقرير كذلك أن الاقتصاد الفلسطيني يخسر مليارات الدولارات سنوياً نتيجة السيطرة الإسرائيلية، وأن نسبة الفقر في الضفة الغربية ارتفعت من 12% إلى 28% خلال عامين فقط، فيما وصلت البطالة إلى 35%.

ولم تتوقف الضغوط عند المجتمع المدني، بل امتدت إلى الحكومات الأوروبية. فقد ألغت مدريد عقداً عسكرياً مع إسرائيل بقيمة 700 مليون يورو لشراء قاذفات صواريخ، بعد إعلانها حظر إبرام أي عقود تسلح جديدة مع تل أبيب. كما سبق أن ألغت صفقة أخرى قيمتها 287.5 مليون يورو لشراء قاذفات مضادة للدروع.

من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن بلاده تتحرك "لإنهاء الإبادة في غزة"، مؤكداً أن إسرائيل لا ينبغي أن تشارك في أي منافسة دولية، على غرار ما جرى مع روسيا بعد غزو أوكرانيا. وتأتي هذه الخطوات  في ظل توتر غير مسبوق في العلاقات بين مدريد وتل أبيب، منذ اعتراف الحكومة الإسبانية بدولة فلسطين في 2024.

وأعلنت إسبانيا رسميا انها لن تشارك في مسابقة الأغنية الأوروبية هذا العام إذا شاركت إسرائيل. ونقلا عن التلفزيون الإسباني، فقد قررت إسبانيا الانسحاب من المشاركة في مهرجان يوروفيجن الموسيقي إذا شاركت إسرائيل. وكان وزير الثقافة الإسباني إرنست أورتاسون قال إن بلاده لا ينبغي لها المشاركة في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن 2026" إذا لم تستبعد إسرائيل منها. وأضاف، "إذا لم نتمكن من استبعاد إسرائيل من المسابقة، فلا ينبغي مشاركة إسبانيا، تماما كما فعلت أيرلندا وسلوفينيا وأيسلندا وهولندا".

على المستوى الأوروبي الأوسع، أعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين أمام البرلمان الأوروبي عن نية الاتحاد اعتماد إجراءات ضد إسرائيل، تشمل تعليق بعض بنود اتفاقية الشراكة معها، وفرض عقوبات على وزراء متطرفين ومستوطنين متورطين في أعمال عنف.

