وفاة أسطورة هوليوود روبرت ريدفورد عن 89 عاما

توفي روبرت ريدفورد، أيقونة السينما الأمريكية على مدى ستة عقود، صباح اليوم الثلاثاء في ولاية يوتاه عن 89 عاما، على ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الممثل توفي في منزله أثناء نومه، من دون تحديد سبب للوفاة.

وجسد ريدفورد بجاذبيته وقدراته التمثيلية اللافتة جانبا مشرقا من أمريكا، إذ كان مناصرا للبيئة وملتزما ومستقلا ونجما سينمائيا ناجحا طبع المكتبة السينمائية بأفلام استحالت من الكلاسيكيات مثل "بوتش كاسيدي أند ذي ساندانس كيد" (1969) و"ذي ستينج" (1973)، و"آل ذي بريزيدنتس من" (1976).