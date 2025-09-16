فضيحة جنسية في مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي

شهد مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فضحية جنسية، بعد أن ارتكب حارس أمن أعمال مشينة بزميلتين معه في المكان ما استدعى التدخل وتقديم الجاني للمحاكمة.

وأمرت محكمة التأديب في الاحتلال بإدانة نيكيتا شتيروف، الحارس الأمني السابق في مقر إقامة رئيس الوزراء بالقدس المحتلة، بتهمة ارتكابه أفعالًا مشينة بحق حارستين أمنيتين.

ويكشف قرار الإدانة أن شتيروف، بين يوليو وسبتمبر 2022 خلال فترة حكومة بينيت–لابيد، تحرش بامرأتين عبر ملامسات جنسية غير لائقة.

وُجهت إلى شتيروف 4 تهم تأديبية بالتحرش الجنسي في مقر رئيس الوزراء أثناء عمله كحارس أمن، أُسقطت منها تهمتان بعدما رفضت المشتكيتان الإدلاء بشهادتيهما، وتمت تبرئته منهما، ولكنه أُدين بتهمتين أخريين، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأصدرت القاضية آية دويتشير كورنهاور، من المحكمة التأديبية، حكمها مؤكدة أن الأفعال المُرتكبة بالغة الخطورة لكونها وقعت في مكان العمل وأثناء تنفيذ مهمة أمنية حساسة.

وأوضحت في الوقت نفسه أن هذه الأفعال تُعد ذات مستوى جنائي منخفض، غير أن خطورتها تزداد بحكم السياق العام والوظيفي الذي جرت فيه.

وفُرض على شتيروف توبيخ شديد، ومنعه من الخدمة الحكومية لمدة 5 سنوات، ومنعه من العمل في مكتب رئيس الوزراء لمدة 5 سنوات.

وجاء ذلك على الرغم من أن الادعاء طلب عقوبة أشد بكثير، تتمثل في الإبعاد عن مكتب رئيس الوزراء لمدة 12 عامًا والإبعاد عن الخدمة الحكومية لمدة 10 سنوات.

كما رُفض طلب شتيروف بمنع نشر اسمه بدعوى صغر سنه وحداثة زواجه وحمل زوجته، إذ رأت المحكمة أن هذه المبررات لا تتجاوز الضرر المعتاد الذي قد يلحق بالمدانين، مؤكدة أن علنية المحاكمة والمصلحة العامة أولى في هذه الحالة.