ناتجاس: لا تقلقوا من رائحة الغاز المنبعثة بالعجمي غربي الإسكندرية
جيش الاحتلال: نهاجم البنية التحتية العسكرية للحوثيين في اليمن
ترامب يهدد: حماس ستواجهون ورطة حقيقة حالا استخدام الأسرى دروعًا بشرية
هجوم جوي إسرائيلي يستهدف ميناء الحديدة في اليمن
نجاح جراحة عاجلة لاستئصال جزء من المعدة والطحال في مستشفي هليوبوليس
والد أماني سيدة الزقازيق لـ “صدى البلد”: عادت إلى منزلها.. وخلافات أسرية وراء رحيلها
النار ولعت في المطبخ.. سيدة تفارق الحياة حرقا أثناء إعدادها الطعام ببولاق الدكرور
المفوض السامي لحقوق الإنسان: الأدلة تتزايد على الإبادة الجماعية بغزة
غزة تحترق.. إسرائيل تعلن بدء الهجوم البري على القطاع
خسائر بـ80 مليون جنيه.. التفاصيل الكاملة لحريق مجمع صناعي بالغربية
الفرصة الأخيرة.. هل يقترب محمود بنتايج من عملاق فرنسا؟
رئيس الوزراء: مصر لن تحتاج إلى برنامج جديد من صندوق النقد الدولي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

فضيحة جنسية في مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال يمتلئ بصور الفضائح والسقطات الأخلاقية
القسم الخارجي

شهد مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فضحية جنسية، بعد أن ارتكب حارس أمن أعمال مشينة بزميلتين معه في المكان ما استدعى التدخل وتقديم الجاني للمحاكمة.

وأمرت محكمة التأديب في الاحتلال بإدانة نيكيتا شتيروف، الحارس الأمني السابق في مقر إقامة رئيس الوزراء بالقدس المحتلة، بتهمة ارتكابه أفعالًا مشينة بحق حارستين أمنيتين.

ويكشف قرار الإدانة أن شتيروف، بين يوليو وسبتمبر 2022 خلال فترة حكومة بينيت–لابيد، تحرش بامرأتين عبر ملامسات جنسية غير لائقة.

وُجهت إلى شتيروف 4 تهم تأديبية بالتحرش الجنسي في مقر رئيس الوزراء أثناء عمله كحارس أمن، أُسقطت منها تهمتان بعدما رفضت المشتكيتان الإدلاء بشهادتيهما، وتمت تبرئته منهما، ولكنه أُدين بتهمتين أخريين، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأصدرت القاضية آية دويتشير كورنهاور، من المحكمة التأديبية، حكمها مؤكدة أن الأفعال المُرتكبة بالغة الخطورة لكونها وقعت في مكان العمل وأثناء تنفيذ مهمة أمنية حساسة.

وأوضحت في الوقت نفسه أن هذه الأفعال تُعد ذات مستوى جنائي منخفض، غير أن خطورتها تزداد بحكم السياق العام والوظيفي الذي جرت فيه.

وفُرض على شتيروف توبيخ شديد، ومنعه من الخدمة الحكومية لمدة 5 سنوات، ومنعه من العمل في مكتب رئيس الوزراء لمدة 5 سنوات.

وجاء ذلك على الرغم من أن الادعاء طلب عقوبة أشد بكثير، تتمثل في الإبعاد عن مكتب رئيس الوزراء لمدة 12 عامًا والإبعاد عن الخدمة الحكومية لمدة 10 سنوات.

كما رُفض طلب شتيروف بمنع نشر اسمه بدعوى صغر سنه وحداثة زواجه وحمل زوجته، إذ رأت المحكمة أن هذه المبررات لا تتجاوز الضرر المعتاد الذي قد يلحق بالمدانين، مؤكدة أن علنية المحاكمة والمصلحة العامة أولى في هذه الحالة.

الاحتلال فضحية جنسية نتنياهو

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16-9-2025

شيخ الأزهر يستقبل السفير اليوناني

الإمام الأكبر يستقبل السفير اليوناني ويؤكِّد استعداد الأزهر لافتتاح مركزٍ لتعليم اللغة العربية

وزارة الأوقاف

الأوقاف تطلق مبادرة صحح مفاهيمك بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية ..الأحد

حكم الوضوء من الترع

ما حكم الوضوء من الترع ؟ .. الإفتاء توضح

بالصور

الشرقية.. منع الصيد الجائر بالكهرباء بالمجاري المائية ومصايد الأسماك

نشرة المرأة والمنوعات| لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة.. إشارة خفية ماذا يحدث لجسمك عند تناول أرجل الدجاج؟

أخبار السيارات| عودة هوندا بريلود للحياة.. و3 شركات توقف طرح سياراتها الكهربائية

طريقة الحواوشي الإسكندراني الأصلي في البيت

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

