لا دور للحركة بعد الحرب.. عباس يطالب حماس بتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أن جميع الفصائل، بما فيها حماس، يجب أن تسلم سلاحها للسلطة الفلسطينية، مشدداً على أنه لن يكون لأي فصيل دور في حكم غزة مستقبلًا.

وشدد الرئيس الفلسطيني خلال كلمة بالفيديو أمام مؤتمر حل الدولتين المنعقد في نيويورك على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، والإفراج الفوري عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين، مطالبًا بوقف الحرب على الشعب الفلسطيني فورًا.

وأكد الرئيس عباس أن أي استمرار للعنف لن يخدم سوى تعقيد الوضع الإنساني والسياسي في غزة، داعيًا الجميع إلى احترام القانون الدولي وحقوق المدنيين.