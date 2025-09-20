رئيس حفائر القرنة: استقبال ملك إسبانيا وقرينته في الأقصر عكس مشاعر المحبة المتبادلة بين الشعبين

قال علي فاروق، رئيس فني حفائر منطقة آثار القرنة، إن استقبال ملك إسبانيا وقرينته في الأقصر عكس مشاعر المحبة المتبادلة بين الشعبين المصري والإسباني، لافتًا إلى أن الملك ظهر بالملابس البيضاء تقديرًا لثقافة الصعيد وحفاوة أهل مصر، موضحًا أن اللقاء تضمن رسالة واضحة حول الجهود الكبيرة التي بذلتها البعثة الإسبانية في المنطقة على مدار 25 عامًا من العمل المتواصل.

وأضاف فاروق، خلال مداخلة مع الإعلاميين محمود السعيد وآية عبدالرحمن ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن البعثة تمكنت من اكتشاف مقبرتين جرى افتتاحهما للزيارة على مدار ثلاث سنوات، وهو إنجاز بارز يعكس قيمة التعاون الدولي في حماية التراث.

خبرة ودعم الفريق المصري

وأشار إلى أن ملك إسبانيا أبدى إعجابه الشديد بالجهود المبذولة، مؤكدًا لرئيس البعثة الإسبانية أن ما تحقق لم يكن ليتم دون خبرة ودعم الفريق المصري، ما يمثل شهادة تقدير للعمل الأثري المصري ودوره المحوري في الاكتشافات.