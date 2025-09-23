رئيس وزراء إسبانيا يدعو إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إلى قبول دولة فلسطين في الأمم المتحدة بعضوية كاملة بعد قمة بقيادة فرنسا بشأن الاعتراف بالدولة التي أكلها الكيان المحتل.

وقال سانشيز في الجمعية العامة للأمم المتحدة "يمثل هذا المؤتمر علامة فارقة، ولكنه ليس نهاية الطريق. إنها مجرد البداية".

وتابع: "يجب أن تكون دولة فلسطين عضوًا كامل العضوية في الأمم المتحدة".

وقال: "يجب إكمال عملية انضمام دولة فلسطين إلى هذه المنظمة في أقرب وقت ممكن، على قدم المساواة مع الدول الأخرى… ثانيًا، يجب أن نتخذ تدابير فورية لوقف الهمجية وجعل السلام ممكنًا".

واعترفت إسبانيا، إلى جانب أيرلندا والنرويج، بالفعل بالدولة الفلسطينية في مايو.

ودفع الهجوم على سانشيز إسبانيا إلى استدعاء كبير الدبلوماسيين الإسرائيليين في مدريد.