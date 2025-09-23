الخارجية الفلسطينية ترحب بالبيان المشترك لرئاسة مؤتمر حل الدولتين



رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالبيان المشترك الصلدر عن رئاسة المؤتمر الدولي رفيع المستوى والتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي عقد في نيويورك بالأمس.

وعبرت الوزارة في بيان لها عن خالص تقديرها وشكرها للمملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا والرئاسة الناجحة للمؤتمر والجهود المشتركة المبذولة لتزخيم الاعترافات بدولة فلسطين وحشد أوسع إجماع دولي على إعلان نيويورك الأممي، وعزمهما على متابعة العمل وبذل المزيد من الجهود لتنفيذ هذا الإعلان بمراحله كافة.

وقال البيان الصادر عن الخارجية الفلسطينية : إن الوزارة تشكر جميع الدول التي شاركت في أعمال هذا المؤتمر وعبرت عن مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني والتزامها بالقانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية.

وأضافت : كما تشكر أيضا الدول التي اعتمدت إعلان نيويورك والدول التي اعترفت بدولة فلسطين.

وختمت :و تطالب الدول كافة بسرعة التوقيع على هذا الإعلان واعتماده بما يضمن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ جميع البنود التي وردت في إعلان نيوريورك والبيان المشترك، بما في ذلك تمكين مؤسسات دولة فلسطين من ممارسة ولايتها السياسية والقانونية على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة في ١٩٦٧ بما فيها قطاع غزة، حماية لحل الدولتين وبهدف تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.