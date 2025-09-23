قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عُرف بعلمه واعتداله .. العالم الإسلامي يودع الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ
وزير التعليم يفتتح مدرسة بالشرقية ويحث التلاميذ على الحضور والاجتهاد
عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية
وزير المالية يبحث مع رجال الأعمال الألمان تعزيز التعاون الاقتصادي وخفض تكاليف التجارة
وصول عناصر من القوات البحرية إلى تركيا للمشاركة فى تدريب بحر الصداقة 2025
قفزة في التبادل التجاري بين مصر ورواندا.. وشراكات استثمارية واعدة تدعم التعاون الإفريقي
فخري الفقي في حواره لـ« صدى البلد»: مصر تستهدف معدل نمو 7% بحلول 2030.. القطاع الخاص يقود الاستثمارات.. استقرار الدولار رهين بالبرنامج الاقتصادي.. ورأس المال البشري مفتاح النمو المستدام للدولة
أذكار الصباح حصن المسلم.. رددها واحفظ نفسك من شياطين الإنس والجن
استونيا تستعد لنشر مقاتلات بريطانية على أراضيها تحمل أسلحة نووية
رسالة مصر إلى المجتمع الدولي: إما سلام عادل ودائم أو بقاء الشرق الأوسط أسير الصراعات| ماذا قال رئيس الوزراء؟
الصحة بغزة: أزمة نقص الوقود بالمستشفيات تدخل مرحلة في غاية الخطورة
آخر فرصة لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتسجيل رغباتهم بالجامعات التكنولوجية.. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الفلسطينية ترحب بالبيان المشترك لرئاسة مؤتمر حل الدولتين

فلسطين
فلسطين
محمود نوفل


رحبت وزارة الخارجية والمغتربين  الفلسطينية بالبيان المشترك الصلدر عن رئاسة المؤتمر الدولي رفيع المستوى والتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي عقد في نيويورك بالأمس.

وعبرت  الوزارة في بيان لها  عن خالص تقديرها وشكرها للمملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا والرئاسة الناجحة للمؤتمر والجهود المشتركة المبذولة لتزخيم الاعترافات بدولة فلسطين وحشد أوسع إجماع دولي على إعلان نيويورك الأممي، وعزمهما على متابعة العمل وبذل المزيد من الجهود لتنفيذ هذا الإعلان بمراحله كافة.

وقال البيان الصادر عن الخارجية الفلسطينية :  إن الوزارة تشكر جميع الدول التي شاركت في أعمال هذا المؤتمر وعبرت عن مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني والتزامها بالقانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية.

وأضافت :  كما تشكر أيضا الدول التي اعتمدت إعلان نيويورك والدول التي اعترفت بدولة فلسطين.

وختمت  :و تطالب الدول كافة بسرعة التوقيع على هذا الإعلان واعتماده بما يضمن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة  وتنفيذ جميع البنود التي وردت في إعلان نيوريورك والبيان المشترك، بما في ذلك تمكين مؤسسات دولة فلسطين من ممارسة ولايتها السياسية والقانونية على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة في ١٩٦٧ بما فيها قطاع غزة، حماية لحل الدولتين  وبهدف تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

فلسطين الأرض الفلسطينية قطع غزة الخارجية الفلسطبنية فرنسا السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دونالد ترامب- الرئيس الأمريكي

من بينها مصر.. ترامب يعرض مقترحا لإنهاء حرب غزة على قادة العرب

صلاح

محمد صلاح يحصل على المركز الرابع في سباق الكرة الذهبية

الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية

وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

عثمان ديمبلي

ديمبلي يتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2025

رئيس الوزراء

عين على نيويورك.. جهود مصرية لحل الدولتين وسط ابتهاج بالاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين| صور

محمد صلاح

رغم خسارته الكرة الذهبية .. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعي

مايا مرسي: دمج مرضى ألزهايمر وكبار السن في الفنون يعزز ثقتهم ويمنحهم طاقة إيجابية

الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني

وزير الطيران يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للإيكاو بمونتريال | صور

احتفال الهيئة القبطية الإنجيلية باليوبيل الماسي

الأنبا توما يشارك في احتفال الهيئة القبطية الإنجيلية باليوبيل الماسي

بالصور

وزير التعليم يفتتح مدرسة "فوزي الدهشوري" في أنشاص الرمل بالشرقية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

تفسير حلم النمر الأبيض.. 5 تأويلات مختلفة عدو أم حبيب؟

تفسير حلم النمر الأبيض
تفسير حلم النمر الأبيض
تفسير حلم النمر الأبيض

بعد الانفصال بسبب شقيقته.. شاهد صور مسلم و طليقته

بعد الانفصال بسبب شقيقته.. صور مسلم و طليقته
بعد الانفصال بسبب شقيقته.. صور مسلم و طليقته
بعد الانفصال بسبب شقيقته.. صور مسلم و طليقته

الدهون الصحية.. ما هي وأين نجدها؟

الدهون الصحية: ما هي وأين نجدها؟
الدهون الصحية: ما هي وأين نجدها؟
الدهون الصحية: ما هي وأين نجدها؟

فيديو

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد