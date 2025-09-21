قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بحضور رئيس سنغافورة| مصر توقع بروتوكولا جديدا لتطوير التعليم الفني
مدير جمعية الإغاثة بغزة: الاحتلال يستهدف كل شئ والاعتراف الدولي يغير وضع فلسطين
وزيرا السياحة والبيئة يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين شئون البيئة والمتحف المصري الكبير
استغلال وغش.. الأعلى للإعلام يحيل واقعة قناة العاصمة الجديدة إلى النيابة العامة
أبو مازن: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمهد الطريق لحل الدولتين
آي صاغة: 70 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
شراكة استراتيجية شاملة.. تفاصيل لقاء وزير الاستثمار برئيس سنغافورة
الغندور: أزمات الزمالك قبل القمة “مقصودة أم صدفة؟”
محافظ أسوان يقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد نوبي بشركةمياه الشرب والصرف الصحي
الأمم المتحدة: الاعترافات الدولية المتتالية بفلسطين خطوة مهمة نحو حل الدولتين
بتوع فبركة.. خالد الغندور يرد على أنباء حذف شيكو بانزا صورة انضمامه للزمالك
تراجع أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الفلسطينية ترحب باعترافات الدول بدولة فلسطين وتعتبرها حماية لحل الدولتين بهدف تحقيق السلام

فلسطين
فلسطين
فرناس حفظي

ترحب وزارة الخارجية  الفلسطينية وتشكر الدول التي اعترفت بدولة فلسطين وهي المملكة المتحدة وكندا واستراليا وتعتبرها قرارات شجاعة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتنطلق من حرص تلك الدول على إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام بما يضمن امن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.

 وتؤكد على جاهزية واستعداد دولة فلسطين وحكومتها الشرعية على الشروع في بناء أمتن وأصدق العلاقات مع تلك الدول على المستويات كافة. 

وترى الوزارة أن اعترافات الدول بدولة فلسطين هي اعترافات بالحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني بما يضمن حماية حل الدولتين من المخاطر التي تتهدده بفعل استمرار جرائم الإبادة والتجويع والتهجير والضم التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد شعبنا، وهي تعطي المزيد من الزخم للجهود الإقليمية والدولية المبذولة بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وجمهورية فرنسا الصديقة لتطبيق إعلان نيويورك بهدف تحقيق الوقف الفوري للحرب وحل الصراع بالطرق السياسية التفاوضية، وإعادة الاعتبار للقانون الدولي والشرعية الدولية في تحقيق السلام بدلاً من عنجهية القوة.

وتطالب الوزارة الفلسطينية الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية المبادرة لهذا الاعتراف وأن تنحاز للقانون الدولي والرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية وتقف في الجانب الصحيح من التاريخ بما يؤدي إلى رفع الظلم الذي حل بشعبنا وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير أسوة بشعوب ودول المعمورة. تشدد الوزارة أيضاً على أن الوقف الفوري لحرب الاحتلال على شعبنا بجميع مظاهرها وأشكالها يمثل المدخل الصحيح لتحقيق التهدئة وبناء الثقة واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.

وزارة الخارجية الفلسطينية دولة فلسطين المملكة المتحدة استراليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

أوبن أيه آي

بعد حادثة مأساوية .. قيود جديدة في «ChatGPT» | تعرّف عليها

اروس فيشر

سويسري جديد على أعتاب تدريب الأهلي

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

خناقة داخل مستشفي في المنوفية

خناقة في مستشفى عام.. القصة الكاملة لمشاجرة مرافق مريض وممرضة بمستشفى السادات بالمنوفية

دواجن بيضاء

استمرار التراجع في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأحد 21-9-2025

ترشيحاتنا

أذكار المساء

أذكار المساء.. 10 دعوات تحميك طوال الليل من كل شر

شهر ربيع الآخر

دار الإفتاء تحدد أول أيام شهر ربيع الآخر .. بعد قليل

الدكتور علي جمعة

ما هو الحب في الله؟ أحاديث نبوية تحدثت عنه تعرف عليها

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد