الخارجية الفلسطينية: الاعتراف البريطاني بدولتنا سيكون خطوة شجاعة

قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية، فارسين أجابكيان، اليوم السبت، إن الاعتراف البريطاني بفلسطين "سيكون خطوة شجاعة في وقت عصيب للغاية".

وأضافت أجابكيان- في تصريح خاص لقناة "سكاي نيوز"- أن الإعلان سيلهم المزيد من الدول لتحذو حذوها، لافتا إلى أن "المملكة المتحدة، بثقلها، قادرة على التأثير على الدول الأخرى للاعتراف، لأن هذا هو الصواب".

وتابعت: "لقد دعمت بريطانيا وجود إسرائيل وازدهارها لبعض الوقت، ولكنني أعتقد أن بريطانيا اليوم تنظر إلى الأمر بموضوعية، من حيث حقوق الشعب، ومن حيث الامتثال للقانون الدولي، ومن حيث مستقبل هذه المنطقة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأشارت إلى أنها "غاضبة للغاية" من البيت الأبيض بسبب "دعمه الثابت" لإسرائيل، موضحة "أتوقع من البيت الأبيض والولايات المتحدة الالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، وعدم اتباع معايير مزدوجة".

وتحدثت أجابكيان، في الوقت الذي تستعد فيه بريطانيا، إلى جانب فرنسا وكندا وأستراليا ودول أخرى، للاعتراف بدولة فلسطين رسميا في الأمم المتحدة.