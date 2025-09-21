الخارجية الفلسطينية: عنف المستوطنين وصل إلى مستويات غير مسبوقة

قالت فارسين أغابكيان وزيرة الخارجية الفلسطينية نحن الملاك الأصليين للأراضي الفلسطينية، وعنف المستوطنين وصل إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تم قتل 11 فلسطينيا.

وأضافت خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي، أن عنف المستوطنين ليس بأمر عشوائي أداة ممنهجة للاحتلال الإسرائيلي، متابعة: لا مكان أمن في فلسطين لأي مواطن من الشعب الفلسطيني.

ولفتت إلى أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب في حق الشعب الفلسطيني، ونحن نحتاج إلى تطبيق حقوق الإنسان والقانون الدولي دون ازدواجية في المعايير.

وشددت على أن العنف الإسرائيلي لم يعد يقتصر على فلسطين بل هاجم الاحتلال العديد من الدول العربية، لذلك فهي قادرة على تهديد الدول العربية في المنطقة.