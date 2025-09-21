قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأييد حكم حبس أنوسة كوتة 3 أشهر وتعويض 100 ألف في قضية عامل السيرك
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع السفير الباكستاني تعزيز التعاون الصناعي والعسكري
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع عيار 21 بنسبة 1.4% خلال أسبوع
الخارجية الفلسطينية: عنف المستوطنين وصل إلى مستويات غير مسبوقة
محامي عامل السيرك: فشل تفاوض «أنوسة كوتة» للصلح بـ130 ألف جنيه وسجنها مُهدّد |تفاصيل
محبتش غيره وساعدني فى حياتي.. 9 صور لـ طليقة أحمد مكى بعد الانفصال
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الأهلي الجديد.. ماذا قال؟
شوبير: اتفاق بين الخطيب وياسين منصور على منصب نائب الرئيس
الخارجية الفلسطينية: الاعتراف بدولة فلسطينية حق تاريخي لشعبنا
وزيرة خارجية فلسطين: لا سيادة لإسرائيل على أرض دولتنا ويجب إنهاء الإحتلال
العمامة والحجاب يزينان الطابور الصباحي في معاهد الأزهرية الابتدائية بالغربية.. شاهد
زيادة أعداد السائحين 21%.. باسم حلقة: مصر تتصدّر الوجهات السياحية العالمية هذا العام |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أردوغان: المجـ.ـازر الإسرائيلية في غزة محور خطابي أمام الجمعية العامة

الرئيس التركي أوردغان
الرئيس التركي أوردغان
هاجر ابراهيم

أعلنت وكالة رويترز، أن أردوغان يقول إنه سيركز في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على المجازر الإسرائيلية بقطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقتلت القوات الإسرائيلية عشرات الأبرياء، لتكون مسئولة عن استشهاد 91 فلسطينيًا في غزة في يوم واحد، وفقًا لمصادر طبية.

وجاء ضمن الشهداء أفراد عائلة طبيب بارز، وأربعة أشخاص كانوا على متن شاحنة أثناء فرارهم من شمال مدينة غزة.

وتأتي هذه العمليات القاتلة يوم السبت، في الوقت الذي تواصل فيه القوات الإسرائيلية الضغط على غزة بهجومها الجوي والبري المتواصل، للسيطرة على مدينة غزة، أكبر مركز حضري في القطاع، وإجبار سكانها على التوجه إلى مناطق الاحتشاد في الجنوب.


 

أردوغان الأمم المتحدة المجازر الإسرائيلي قطاع غزة غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الكرة الذهبية

جائزة الكرة الذهبية عام 2025.. موعد الحفل والمرشحون والقنوات الناقلة

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

شيكابالا

بعد اعتزاله .. «شيكابالا» يقود نادي G لإنجاز تاريخي في أول مواسمه كرئيس للنادي

يانيك فيريرا

«فيريرا» يُجهّز مفاجآت قبل مواجهة الزمالك والجونة.. واستعداد خاص لموقعة الأهلي

شيكو بانزا يحذف صوره بقميص الزمالك وعبارة "لاعب في الزمالك" عبر انستجرام

أزمة جديدة في الزمالك| «شيكو بانزا» يحذف اسم النادي وصوره بقميص الفريق من حسابه على إنستجرام |تفاصيل

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

أمير قطر وروبيو

قطر تطلب اعتذارًا إسرائيليًا لاستئناف جهود الوساطة في غزة

ترشيحاتنا

وزير العمل

وزير العمل: الدولة تبذل جهودا حثيثة لتطوير جميع مراكز التدريب المهني

تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران

تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة و تعاون جديد مع وزارة التضامن.. الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وظائف

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي 2025

بالصور

محبتش غيره وساعدني فى حياتي.. 9 صور لـ طليقة أحمد مكى بعد الانفصال

مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي

بتكلفة 8 ملايين جنيه.. افتتاح مدرسة كفر أبو جبل الإبتدائية بالزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لـ اللانش بوكس.. 4 عصائر صحية بدلا من المعلبة

لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة
لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة
لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة

أمينة خليل تخطف الأنظار بفستان أبيضّ X أسود

امينة خليل
امينة خليل
امينة خليل

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

سماح أنور

سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص

انتصار

انتصار: نفسي أعرف مين اللي قال «سينما نظيفة».. ونفسي أترشح في مجلس الشعب |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد