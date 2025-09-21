أردوغان: المجـ.ـازر الإسرائيلية في غزة محور خطابي أمام الجمعية العامة

أعلنت وكالة رويترز، أن أردوغان يقول إنه سيركز في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على المجازر الإسرائيلية بقطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقتلت القوات الإسرائيلية عشرات الأبرياء، لتكون مسئولة عن استشهاد 91 فلسطينيًا في غزة في يوم واحد، وفقًا لمصادر طبية.

وجاء ضمن الشهداء أفراد عائلة طبيب بارز، وأربعة أشخاص كانوا على متن شاحنة أثناء فرارهم من شمال مدينة غزة.

وتأتي هذه العمليات القاتلة يوم السبت، في الوقت الذي تواصل فيه القوات الإسرائيلية الضغط على غزة بهجومها الجوي والبري المتواصل، للسيطرة على مدينة غزة، أكبر مركز حضري في القطاع، وإجبار سكانها على التوجه إلى مناطق الاحتشاد في الجنوب.



