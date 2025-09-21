قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في أول يوم دراسي.. محافظ الدقهلية يُطلق خطة لتسهيل حركة المواطنين ومنع التكدس المروري |تفاصيل
سويسري جديد على أعتاب تدريب الأهلي
إصابة 8 جنود إسرائيليين في انقلاب مركبة عسكرية عند مشارف غزة
تحرك الفوج الثاني من قافلة المساعدات الإنسانية الـ41 من مصر إلى غزة
خطوات وإجراءات تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء
بعد قليل .. نظر دعوى إبراهيم سعيد لضم حضانة بناته
أول رد فعل للرئيس الإيراني على تجديد عقوبات مجلس الأمن الدولي
استمرار التراجع في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأحد 21-9-2025
مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وفستان بـ10 آلاف جنيه على إنستجرام |شاهد
جرس الحصة ضرب .. معلومات مهمة عن الدراسة في المعاهد الأزهرية بالعام الجديد
وزير التعليم يتفقد مدارس القليوبية لمتابعة انتظام الدراسة مع انطلاق العام الدراسي الجديد
بدء محاكمة 8 متهمين بخلية داعش الدرب الأحمر .. بعد قليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إصابة 8 جنود إسرائيليين في انقلاب مركبة عسكرية عند مشارف غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أعلن إعلام إسرائيلي، بإصابة 8 جنود من لواء كفير في حادث انقلاب مركبة عسكرية عند مشارف مدينة غزة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقتلت القوات الإسرائيلية عشرات الأبرياء، لتكون مسؤولة عن استشهاد 91 فلسطينيًا في غزة في يوم واحد، وفقًا لمصادر طبية.

وجاء ضمن الشهداء أفراد عائلة طبيب بارز، وأربعة أشخاص كانوا على متن شاحنة أثناء فرارهم من شمال مدينة غزة.

وتأتي هذه العمليات القاتلة يوم السبت، في الوقت الذي تواصل فيه القوات الإسرائيلية الضغط على غزة بهجومها الجوي والبري المتواصل، للسيطرة على مدينة غزة، أكبر مركز حضري في القطاع، وإجبار سكانها على التوجه إلى مناطق الاحتشاد في الجنوب.

قصفت القوات الإسرائيلية منازل سكنية ومدارس تحولت إلى ملاجئ، بالإضافة إلى شاحنة تقل أشخاصًا كانوا يحاولون الفرار من المدينة بناءً على أوامر الجيش، وأسفرت الهجمات عن استشهاد ما لا يقل عن 76 شخصًا.

وفي ساعة مبكرة من صباح السبت، تعرض منزل عائلة الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في مدينة غزة، للقصف، مما أدى إلى استشهاد خمسة أشخاص على الأقل، من بينهم شقيق أبو سلمية وزوجة شقيقه وأبناء الزوجين.
 

إعلام إسرائيلي مركبة عسكرية مدينة غزة غزة حادث انقلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مظاهرات في إسرائيل

يديعوت أحرونوت : قد تكون الليلة الأخيرة.. حشود تتظاهر بالقرب من مقر إقامة نتنياهو بالقدس

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الكرة الذهبية

جائزة الكرة الذهبية عام 2025.. موعد الحفل والمرشحون والقنوات الناقلة

مظاهرات الاحتلال للافراج عن الأسرى

مئات المتظاهرين يقتحمون مبني يقام به حفل لنخب حزب الليكود وأعضاء الكنيست

أسعار الطماطم

زيادة مؤقتة.. 3 أسباب رئيسية وراء ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق

شيكابالا

بعد اعتزاله .. «شيكابالا» يقود نادي G لإنجاز تاريخي في أول مواسمه كرئيس للنادي

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

روبرتو مانشيني

إفريقيا مش في دماغهم.. 9 مدربين عالميين رفضوا الأهلي..أسماء مثيرة

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد فؤاد هنو

وزير الثقافة: المسرح لغة عالمية قادرة على تجاوز الحدود

القاهرة السيمفوني

جمهور الأوبرا يستمع إلى قصص هوليود بموسيقى السيمفونى في المسرح الكبير

اسراء عبد الفتاح ووالدها

حضن واحد بس..إسراء عبدالفتاح تعبر عن افتقادها لوالدها

بالصور

مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وفستان بـ10 آلاف جنيه على إنستجرام |شاهد

مى عمر
مى عمر
مى عمر

فستان بسيط.. درة تخطف الأنظار بظهورها

درة
درة
درة

إطلالة محتشمة.. حنان مطاوع تثير ضجة من أحدث جلسة تصوير

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

تصميم جذاب.. هنا الزاهد تخطف الانظار بإطلالتها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

سماح أنور

سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص

انتصار

انتصار: نفسي أعرف مين اللي قال «سينما نظيفة».. ونفسي أترشح في مجلس الشعب |خاص

ايناس الدغيدي

إيناس الدغيدي تكشف سر نضارتها: هذه الحقن هي السبب

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

حسام حبيب يكشف الحقيقة: علاقته بشيرين وتفاصيل قضية المخدرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد