الشافعي: لا بد من إعادة كتابة التاريخ الوطني وتقديم نماذج بطولية للشباب لتعزيز الانتماء والعطاء للوطن

أكد محمد الشافعي والمؤرخ الكانب الصحفي، ان ملحمة بورسعيد ملحمة يجب أن تدرس لأبنائنا، معلقا “شباب كتير جدا في بورسعيد مش عارفين تاريخ بلدهم”.

وقال محمد الشافعي، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أنه لا بد من إعادة كتابة التاريخ الوطني وتقديم نماذج بطولية للشباب لتعزيز الانتماء والعطاء للوطن.

وتابع الكاتب والمؤخ الصحفي، أنه نحن في حاجة إلى كتابة التاريخ مرة أخرى ويكتب عن طريق مجموعة من الخبراء المهتمين بتاريخنا الوطني، معلقا "احنا عندنا ملاحم يعني المسألة مش عدو وضرب لا أنا عايز أقدم قيمة إبراهيم الرفاعي و إبراهيم عبد التواب.